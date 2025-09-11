El intendente de Brandsen y un concejal de Fuerza Patria se pelearon en plena vía pública

El intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, y un concejal de Fuerza Patria, Lucas Bronicardi, se fueron a las manos en plena vía pública, mientras descargaban mercadería en un local partidario. “Delincuente. Andá a trabajar, ladrón”, le gritó el funcionario.

Raitelli llegó al local partidario y saludó al concejal, quien le recriminó: “No lo voy a saludar. ¿Con qué permiso está sacando fotos?”. “Soy el intendente del pueblo yo”, respondió el funcionario y le pidió a la gente que lo acompañaba que llame a la policía. Acto seguido, le pegó al celular con el que Bronicardi estaba filmando y fue apartado de la escena por la gente que lo acompañaba.

Mientras el intendente se retiraba, ambos continuaron intercambiando insultos. Raitelli le gritó: “Andá a laburar, delincuente. Chorro. Hacés quedar mal al gobernador”. Por otra parte, Bronicardi y personas de local afirmaron: “Tranquilizate, tarado. Sinvergüenza. Parás para hacer quilombo nada más”.

La pelea se dio a conocer por Bronicardi, que compartió en sus redes sociales las grabaciones que hizo de su encuentro con el intendente. “Hago público este video para que todo Brandsen sea testigo de la persecución política del intendente. Violento, una mujer golpeada”, escribió en su cuenta de Instagram.

El episodio generó la reacción de parte del arco político. La senadora Florencia Arietto compartió los videos en sus redes sociales y escribió: “Así matonea el intendente camporista de Brandsen Fernando Raitelli al concejal de su propio partido, Lucas Bronicardi”.

Noticia en desarrollo.