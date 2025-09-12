LA NACION

Habló el concejal de Fuerza Patria tras su pelea con el intendente de Brandsen: “Es patotero y mentiroso”

Lucas Bronicardi compartió a LN+ su versión sobre el tenso episodio que vivió con su correligionario en plena vía pública; ambos intercambiaron denuncias penales

El concejal de Fuerza Patria dio su versión sobre la pelea con el intendente de Brandsen en plena vía pública
El concejal de la ciudad bonaerense de Brandsen, Lucas Bronicardi, protagonizó el jueves una pelea, cargada de insultos, con el intendente de Brandsen, Fernando Raitelli,-ambos de Fuerza Patria- en un local partidario.

Este viernes, Bronicardi, que compartió en sus redes sociales las grabaciones que hizo de su encuentro con el intendente, desmintió, en diálogo con LN+, la defensa de Raitelli y lo acusó de desplegar una “persecución política” y de ejercer una “patotería” en el municipio.

Concejal de Brandsen
“Nosotros lo filmamos para que quede registrado la realidad. Ahora él hace un descargo mintiéndole a toda la comunidad y nada tiene que ver con lo que aconteció. Gracias a Dios filmamos y están las pruebas”, afirmó.

Y añadió: “Cuando me doy vuelta, me quiso manotear, casi me vuela el teléfono. Me quiso forcejear y él terminó forcejeando con una chica del espacio, que terminó con el brazo marcado. Acá venimos padeciendo una persecución hace meses desde el conflicto con la termoeléctrica. Muchos vecinos de a pie fueron amenazados, intimidados y hostigados, y Brandsen no estaba acostumbrada a este tipo de actitudes de patoteros, de matones. Él manda gente, Facebook trucho con trolls. Él es patotero y mentiroso”.

Noticia en desarrollo

