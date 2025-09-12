Habló el concejal de Fuerza Patria tras su pelea con el intendente de Brandsen: “Es patotero y mentiroso”

El concejal de la ciudad bonaerense de Brandsen, Lucas Bronicardi, protagonizó el jueves una pelea, cargada de insultos, con el intendente de Brandsen, Fernando Raitelli,-ambos de Fuerza Patria- en un local partidario.

Este viernes, Bronicardi, que compartió en sus redes sociales las grabaciones que hizo de su encuentro con el intendente, desmintió, en diálogo con LN+, la defensa de Raitelli y lo acusó de desplegar una “persecución política” y de ejercer una “patotería” en el municipio.

Concejal de Brandsen

“Nosotros lo filmamos para que quede registrado la realidad. Ahora él hace un descargo mintiéndole a toda la comunidad y nada tiene que ver con lo que aconteció. Gracias a Dios filmamos y están las pruebas”, afirmó.

Y añadió: “Cuando me doy vuelta, me quiso manotear, casi me vuela el teléfono. Me quiso forcejear y él terminó forcejeando con una chica del espacio, que terminó con el brazo marcado. Acá venimos padeciendo una persecución hace meses desde el conflicto con la termoeléctrica. Muchos vecinos de a pie fueron amenazados, intimidados y hostigados, y Brandsen no estaba acostumbrada a este tipo de actitudes de patoteros, de matones. Él manda gente, Facebook trucho con trolls. Él es patotero y mentiroso”.

