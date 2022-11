El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, equiparó a Cristina Kirchner con San Martín y Belgrano: “Ni muerta ni presa, presidenta”

escuchar

En una serie de explosivas declaraciones, el intendente ultrakirchnerista de Pehuajó, Pablo Zurro, equiparó a la vicepresidenta Cristina Kirchner con José de San Martín y Manuel Belgrano, así como también se sumó a quienes alientan su candidatura para 2023. “Ni muerta ni presa, presidenta”, aseveró de cara al año próximo, a la vez que denostó a Alberto Fernández. “La historia no va a recordar a Alberto como un buen presidente”, dijo Zurro, que en su momento había pedido expropiar la producción de soja para “profundizar” el modelo.

Consultado en Radio Nacional Rock sobre si la vicepresidenta desea o no candidatearse el año próximo, el jefe comunal sostuvo: “Creo que Cristina es tan grande como San Martín y Belgrano, que a Cristina la va a determinar la historia, no ella”.

Mientras, Zurro se mostró esperanzado con una postulación de la líder kirchnerista después de que en su reaparición durante un acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) la semana pasada en Pilar, la vicepresidenta dijera que hará “lo que tenga que hacer” para generar un proyecto que le devuelva la alegría al pueblo.

“Siempre que habla Cristina es espectacular, te aclara muchísimas cosas que a veces uno no se da cuenta y fija una posición. Lo que más me dejó es que dijo que iba a hacer lo que tenga que hacer, porque el clamor de los militantes y de la gente en todos lados es ‘Cristina presidenta’. Yo hace rato que vengo diciendo ‘ni muerta ni presa, presidenta’. Indudablemente hay que hablar con números y, cuando se habla con números, los años de Néstor y Cristina fueron espectaculares, los que nos pueden volver a hacer soñar con un país diferente”, planteó el intendente, que incluso contó que se levanta y se acuesta cantando “Cristina presidenta”.

“Yo hablo todo el día de Cristina”, acotó el jefe comunal quien, pese a que destacó que dentro del Frente de Todos hay dirigentes “muy buenos”, enfatizó en que ninguno tiene “el target” y el liderazgo de la exmandataria. “Vos vas a cualquier barrio, a cualquiera, y es Cristina”, insistió.

“2023 se organiza con Cristina Fernández de Kirchner, con la que tiene más votos, más representatividad, reconocida en el mundo, en América. Espero que los compañeros no duden como en otro momento, que no aparezcan los [Florencio] Randazzo, los [Emilio] Pérsico, que se tengan que dar cuenta dónde tienen que ir porque si no son funcionales a la oligarquía y a todo aquello que combate Cristina, porque Cristina es un escollo para todos esos sectores, es la piedra preciosa a la cual todos esos sectores oligárquicos quieren sacar de carrera porque saben lo que representa y vieron lo que representó”, afirmó Zurro en un dardo directo hacia el Movimiento Evita, que en 2017 apoyó la candidatura a senador de Randazzo y no de la vicepresidenta.

Incluso el intendente destacó otra parte del discurso de Cristina Kirchner en Pilar, vinculado al atentado que sufrió afuera de su casa el 1 de septiembre, y fue polémico. “Está muy bueno lo que dijo de que no eran loquitos aislados porque si eran loquitos aislados, y no quiero que se la agarren con nadie, ¿por qué no fueron a la casa de [Mauricio] Macri? Son loquitos no tan aislados de los amiguitos de Macri, de Nico Caputo y toda la banda que tiene Macri atrás”, lanzó el alcalde.

Las duras críticas a Alberto Fernando: “Quizás te vayas con un poco de target”

En tanto, no tuvo reparos tampoco al hablar de Fernández y del cruce que se dio en los últimos días entre el Presidente y el diputado nacional Máximo Kirchner, quien lo tildó de “aventurero”. Entonces, Zurro le recordó al mandatario las épocas en que era crítico de Cristina Kirchner. “Yo estuve en un programa donde le dije canguro al Presidente en 2017, criticando a Cristina. Hay que hacerse cargo. Él habla de Máximo, que es un dirigente de primer nivel, una persona muy capaz, muy querible, un muy buen dirigente”, apuntó el intendente después de que Fernández dijera ayer “cuando un compañero habla mal de otro compañero, empieza a dejar de ser peronista”.

“Justo vos, Alberto, que te pasaste hablando de Cristina años. Justo vos decís eso, por favor. En vez de decir eso te recomiendo, señor Presidente, que hoy derogues la ley de medios, quizás te vayas con un poco de target. Una barbaridad lo que dijo, que se haga cargo de lo que no hizo. Es una locura, una payasada”, dijo Zurro sin titubear y agregó: “Máximo es muy buen dirigente, es un cuadro espectacular, no porque sea ‘el hijo de’. Máximo tiene razón, muchísimas de las cosas que soñamos Alberto no las realizó. Creo que Alberto se perdió la oportunidad histórica de llegar sin votos y de ser un buen presidente, la historia no lo va a recordar así”.

En cuanto al acto de la UOM, Zurro también apuntó contra Luis D’Elia, con quien ya se había cruzado en Twitter cuando el dirigente social afirmó que al expresidente Amado Boudou lo habían movido del palco vip y el intendente salió a desmentirlo. “No sé por qué D’Elía sigue diciendo las boludeces que dice. No sé por qué juega ese papel, no lo entiendo, juega un papel lamentable D’Elía”, sintetizó.

A falta de Biondi vino @Luis_Delia a ocupar su lugar.

Lo que dice Luis "jorge Rendo"Delia ES MENTIRA una de las tantas de @clarincom.

Estuve en ese palco con mi amigo y compañero Amado y puedo dar fe que no es verdad lo que dice D'Elia -que opera para Clarin-.#DeliaEsClarin pic.twitter.com/EtIKvJFajF — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) November 5, 2022

