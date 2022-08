El juez Andrés Gallardo aseguró que Horacio Rodríguez Larreta “está desafiando el orden constitucional”

El juez de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, dijo que Horacio Rodríguez Larreta “está desafiando el orden constitucional” al no acatar su orden de quitar el operativo policial de los alrededores de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Recoleta. “¿Cómo podemos exigirle a un ciudadano común que cumpla con la ley cuando el mandatario local está instando a no cumplir?”, agregó el magistrado.

“Es muy grave, muy grave, porque no solo no la cumple sino que públicamente desafía a la institución judicial diciendo que no la va a cumplir. No es solo una actitud de resistencia pasiva a la orden, sino que se rebela contra las instituciones y desafía el orden legal y constitucional”, apuntó el magistrado en diálogo con FM La Patriada.

Ayer, y luego de confirmar que la Policía de la Ciudad permanecerá en Recoleta, Rodríguez Larreta indicó que el Gobierno porteño recusará al juez Gallardo. “No conocen el abecedario porque Constitución es con C no con K; yo soy un juez C y el problema lo tienen con la Constitución”, se defendió el magistrado.

Según Gallardo, que es titular del juzgado de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N.º 2 de la Ciudad, la recusación “no es solo una forma de apartarme a mí, sino de paralizar la causa y eso es algo a lo que nos tienen acostumbrados a mí y a varios colegas en la medida que se resuelve algo contra la Ciudad”.

Ante la consulta sobre si Rodríguez Larreta está desafiando el orden constitucional al hacer caso omiso de su resolución, Gallardo respondió: “Por supuesto. La Constitución es muy clara. Las órdenes judiciales tienen que ser cumplidas por todos los ciudadanos, les gusten o no. No pueden decir yo no cumplo porque no quiero”.

Audiencia suspendida

El magistrado Gallardo había convocado para hoy a una audiencia a representantes de los Gobiernos porteño y nacional para escuchar argumentos en la causa por el vallado del último fin de semana y la custodia de la Policía de la Ciudad en inmediaciones del departamento de Kirchner, pero finalmente el encuentro fue suspendido.

El magistrado arribó donde tenía previsto escuchar desde las 9 los argumentos de las partes antes de resolver la cuestión de fondo de los recursos presentados, pero aplazó el trámite ante el planteo de apartamiento hecho por el Gobierno porteño. Además, el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, pidió una postergación por razones de agenda.

Gallardo ratificó que con base en el régimen legal vigente, “la custodia de la persona y domicilio de la vicepresidenta sito en esta ciudad están a cargo de las autoridades de seguridad federales”.

Recusamos al juez Gallardo porque nuestra obligación es cuidar a los porteños. Por eso y porque una vez más echa mano al realismo mágico para intervenir en la decisiones ejecutivas de un gobierno con el cual tiene una enemistad manifiesta. — Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) August 30, 2022

”En todos mis años de funcionario público jamás había visto a un juez exigirle a un gobierno que su policía deje de custodiar una parte de su territorio. Estoy convencido de que va a primar la cordura”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

No es la primera vez que las autoridades de la Ciudad se entrecruzan con el magistrado Gallardo. Recientemente, y en medio de la controversia que provocó la suspensión del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que propiciaba el Gobierno de Rodríguez Larreta, el Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a la recusación planteada por la Ciudad contra el juez y lo apartó de la causa.