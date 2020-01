Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro fueron muy duros con la intención de Alberto Fernández de reducir la coparticipación Fuente: Archivo

La decisión de Alberto Fernández de recortar los fondos correspondientes a la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires pusieron en alerta al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su tropa.

A través de las redes, diferentes espadas del macrismo manifestaron su disconformidad por la quita de recursos, que se estima que podría ser mayor a los $30.000 millones.

Una de las más duras en la réplica fue la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. "La Constitución es taxativa: el traspaso de funciones es con recursos. Cambiar las reglas de juego y sacarle la coparticipación a CABA cuando presta el servicio de Policía es una clara extorsión", dijo en su cuenta de Twitter.

El expresidente Mauricio Macri aumentó en 2016 la coparticipación de la Ciudad desde 1,4% hasta 3,75%. El motivo fue que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, debía utilizar esos fondos extras después de recibir a la Policía Federal, un traspaso aprobado por la Legislatura en ese mismo momento. Finalmente en 2018, el porcentaje se estipuló en 3,5% para cumplir el Consenso Fiscal.

Quien sumó más críticas fue el presidente del Bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro. "Es un acto de irresponsabilidad y extorsión", dijo a LA NACION, y agregó: "Apelo a la reflexión y racionalidad del presidente Fernández".

"Parece ser que se concreta lo que dijo la vicepresidenta en La Matanza", dijo Ferraro. Se refirió así a los dichos de Cristina Kirchner en ese municipio durante la asunción del intendente, Fernando Espinoza, en diciembre. "Debemos nosotros discutir la asignación de recursos y saber por qué a algunos distritos les falta y a otros les sobra, generando una gran desigualdad. La Capital tiene un presupuesto de 350.000 millones de pesos, mientras que La Matanza tiene 10.000 millones, con muchas más necesidades y casi la misma cantidad de habitantes y mayor territorio", había dicho la actual vicepresidenta.

De todas formas, Ferraro manifestó que la decisión es "de ambos", tanto de Fernández como de Cristina Kirchner. "Son más de 36.000 millones que se le quitarían a la ciudad", agregó.

Otra diputada de la Coalición Cívica que apuntó duramente contra la medida que tomará el gobierno nacional, fue Paula Oliveto. "Más allá de lo que piense el gobierno de la Ciudad, yo como diputada nacional por el distrito voy a plantear la posibilidad de hacer reclamos judiciales, porque esto es un avasallamiento absoluto", adelantó Oliveto a LA NACION. En cuanto a los motivos de la decisión, dijo: "Creo que es la práctica kirchnerista habitual, castigar a las provincias o a los municipios que no los acompañaron con el voto".

Oliveto sostuvo: "El gobierno nacional castiga a los que administramos bien, pero pensamos distinto y beneficia a los que administran mal y, en definitiva, son parte de su mismo gobierno". Puso como ejemplo el caso de Chubut donde, según la legisladora, "por malos gobiernos terminan en una situación delicada" que la administración de Fernández "está atendiendo".

La diputada nacional también se refirió al traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad y comentó que eso hace que tengan un incremento mayor del gasto. "Pareciera que no quieren que tengamos buena salud, buena educación o mejor seguridad", dijo. "Esto no solo atenta contra el federalismo, sino que también habla de la concentración del poder y del autoritarismo que tiene el modelo kirchnerista", cerró Oliveto.

"El Gobierno Nacional pretende reducir por decreto la coparticipación para la CABA, siendo la que más aporta por habitante a los impuestos coparticipables (I.V.A). ¿Es un pedido de solidaridad o una venganza contra los que no votan al Frente de Todos?", se preguntó en Twitter el diputado nacional y referente de la UCR porteña Emiliano Yacobitti. Además, agregó: "Macri no le regaló coparticipación a la Ciudad. Fue porque los porteños nos hicimos cargo de la policía". El legislador dijo que "la coparticipación se creó para permitir el desarrollo del federalismo argentino" y no "para castigar a los que piensan distinto".

Álvaro González, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y referente de Pro, hizo varios comentarios en Twitter en relación con la reducción de las transferencias a su distrito: "De ser cierta la rebaja inconsulta, me parece un atropello a una Ciudad que aporta al estado un 25% y recibe sólo el 3,5%". El legislador indicó: "Volver mejores para ellos es volver a unitarismo fiscal y otra vez los Gobernadores tendrán que pasar por el Ejecutivo, a diferencia de lo que ocurría con Mauricio Macri, donde había autonomía fiscal y se respetaba el federalismo".

El diputado porteño Juan Nosiglia, adhirió: "La coparticipación de la CABA no proviene de la masa de recursos que se coparticipan a las provincias, con esta quita de recursos a los porteños van a financiar el ajuste del gobierno".

La postura de la Izquierda

Otro legislador, no perteneciente a Cambiemos, que criticó la decisión nacional y la ligó a políticas restrictivas es Gabriel Solano, del Frente de Izquierda. "Rechazo que se reduzca la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires", empezó Solano, y agregó: "El objetivo no será favorecer al interior, sino hacer un nuevo ajuste para pagar la deuda".