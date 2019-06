El massismo espera más "señales" del kirchnerismo para acordar

Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Alberto Fernández reiteró la invitación para que el tigrense compita en las PASO, pero todavía no hubo respuesta

CÓRDOBA.- En la partida de ajedrez que juegan Sergio Massa y el kirchnerismo, los dos esperan que el otro haga la próxima jugada. Las expectativas de que este fin de semana hubiera algún encuentro en esta ciudad entre el jefe del Frente Renovador y Víctor Santa María -muy cercano a Alberto Fernández- se diluyeron porque el dirigente del peronismo porteño finalmente no viajó a ver la final de la Superliga Argentina entre su equipo, Boca, y Tigre.

Massa, en cambio, dedicó su estadía en Córdoba -según sus voceros- para "descansar y disfrutar del fútbol". Aseguraron que recién mañana retomará la agenda política. Sus referentes insistieron en que la convención del Frente Renovador "lo empoderó para ampliar el espacio y conseguir que en diciembre haya un nuevo gobierno" y plantearon que esperan "señales" desde el kirchnerismo.

Ayer, en declaraciones radiales, Fernández reiteró que Massa "está invitado" a participar de un frente electoral opositor al gobierno de Mauricio Macri. "Queremos que participen, que se sumen, pero la decisión está en él", sostuvo, y agregó que habló "muchas veces" con el exdiputado nacional y que le dijo lo que cree. "Ahora la decisión está en él", insistió. Antes había reiterado que estaba dispuesto a competir en las PASO con el tigrense.

"Ni es mucho ni es poco una declaración periodística. Esperamos que haya nuevas señales y diálogo -respondieron a la nacion desde el círculo más cercano a Massa-. La decisión es ampliar el espacio para competir y ganarle al macrismo".

Esa postura es válida para lo que esperan tanto del kirchnerismo como de Alternativa Federal, un espacio que Massa impulsó en un comienzo y en el que ahora también aguardan que resuelva lo que hará.

Entre los dirigentes más allegados a Fernández la definición fue: "Ya intentamos todo lo que se debía intentar. Lo invitamos, lo hablamos, dijimos que competiríamos en las PASO. Ni el nombre del espacio se definió esperándolo. Ya está, no habrá más gestos. Ahora es él quien tiene que resolver".

Cuando restan 10 días para el cierre del plazo para la presentación de alianzas y 20 para el de las listas, se mantiene el enigma sobre Massa. El martes -en la reunión con Juan Schiaretti, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el senador Miguel Ángel Pichetto en Córdoba- amagó con que competiría en la interna de ese espacio, pero a las 48 horas quedó más cerca del kirchnerismo.

Quienes trabajan en la campaña de la fórmula de Fernández con Cristina Kirchner sostienen que ya se tienen que empezar a definir los nombres para las listas: "De parte del peronismo, para con Massa, ya se hizo todo. Tiene las puertas abiertas. Él dirá".

El diputado nacional y secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, indicó ayer que el kirchnerismo "no mira hacia atrás en términos de pases de factura" y admitió en declaraciones a la radio AM750 que trabajan en "reconstruir un frente nacional" como el que se agrietó, "sobre todo entre 2008 y 2013, cuando fue la salida de Alberto y de Sergio".

"Las puertas están siempre abiertas. Ojalá podamos generar la mayor confluencia para el frente electoral", sostuvo.

Por su parte, en el massismo repiten como un mantra que la voluntad es ir "a una gran interna opositora", pero sin especificar en qué espacio. La postura del resto de los impulsores de Alternativa Federal se mantiene: no negocian con el kirchnerismo y tampoco compiten en una misma primaria. Para ellos, esa posibilidad es incompatible con el objetivo del sector.

Hay una coincidencia entre peronismo federal y Unidad Ciudadana: desde ambos sectores califican de "difícil" la personalidad de Massa.

Alternativa Federal

En tanto, el paso de Massa por Córdoba coincidió con las vacaciones de Juan Schiaretti, quien retomará sus actividades el 10 de este mes. Los "negociadores" del cordobés afirmaron que no había motivos para nuevos contactos con el tigrense porque "todo lo que había que hablarse ya se habló". Por su lado, el salteño Urtubey dijo a Cadena 3 que el martes pasado el tigrense "ratificó su pertenencia a Alternativa Federal" y agregó: "No tengo certezas de cómo serán los pasos de él. Hay veces que los políticos cambian de opinión, no sé si este será el caso".