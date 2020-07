En Twitter, la exministra de Seguridad de la Nación dio una opinión contundente sobre el WhatsApp que el Presidente envió a la periodista Viviana Canosa Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Este martes, en el programa Por si las moscas (Radio de la Ciudad), Viviana Canosa reveló que recibió un WhatsApp del presidenteAlberto Fernández. Según sus declaraciones, elmensaje le pareció "intimidatorio". La noticia generó distintas repercusiones en las redes sociales y la titular del PRO, Patricia Bullrich, compartió su apoyo a la conductora de Nada Personal.

"Viviana Canosa dijo que quiso abandonar su profesión al recibir una amenaza del presidente. Otra vez el apriete a los periodistas, y otra vez a una mujer. Espero que Alberto Fernández se retracte inmediatamente", escribió, tajante, la exministra de Seguridad de la Nación. "Me solidarizo con todas las periodistas que trabajan por la verdad", remató.

La periodista confesó que pensó en dejar los medios de comunicación tras leer los mensajes que le envió el primer mandatario hace dos semanas. "Fue un poco fuerte, sentí como un ataque de pánico, me temblaban las piernas. Me hizo ruido en el cuerpo, más allá de lo psicológico, me quedé paralizada", relató Canosa. "Me angustié mucho y en ese momento dije: 'Voy a dejar todo, la tele, la radio, mi vida vale mucho más'. Pero después me levanté y pensé que todo lo que hago, me lo gané, este es mi laburo".

Además, sostuvo: "Me pareció intimidatorio, me escribió a mi teléfono, no a la producción. Él me decía: 'Te quiero mucho, mirá que lo que decís se te va a volver en contra'". La conductora ya confirmó que seguirá adelante con su programa y compartió la respuesta que envió al Presidente: "Le escribí varios mensajes que borré y finalmente le mandé: 'Cuando quieras nos tomamos un café'".