Viviana Canosa explicó que pensó en dejar su programa al recibir las críticas de Fernández Crédito: Instagram

22 de julio de 2020 • 09:10

Viviana Canosa habló ayer sobre las críticas que recibió por parte del presidente, Alberto Fernández, tras una de las emisiones de su programa, Nada Personal, en elnueve, donde la conductora suele vertir sus opiniones sobre algunas de las políticas oficiales frente a la pandemia de coronavirus. "Fue un poco fuerte, sentí como un ataque de pánico, me temblaban las piernas", recordó la periodista con respecto a lo que sintió al momento de leer las palabras del funcionario.

"Me pareció intimidatorio, me escribió a mi teléfono, no a la producción. Él me decía: «Te quiero mucho, mirá que lo que decís se te va a volver en contra». Le escribí varios mensajes que borré y finalmente le mandé: «Cuando quieras nos tomamos un café». Porque yo soy intensa y no soy víctima. Esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa. Me dije, este es mi trabajo", dijo al ciclo Por si las moscas, de Radio de la Ciudad.

La periodista explicó que los mensajes los recibió hace unas dos semanas y que en su momento lo comentó al aire. "Fue en el momento que Diego Leuco fue criticado [por la cobertura del asesinato de Fabián Gutiérrez]. Lo dije porque coincidía con el momento en el que muchos estaban recibiendo críticas", dijo.

Explicó que el mensaje la preocupó a tal punto que pensó en renunciar a todo. "Me hizo ruido en el cuerpo, más allá de lo psicológico, me quedé paralizada. Estaba en la cama, se me empezaron a dormir las piernas, sentí como un ataque de pánico. Me angustié mucho y en ese momento me dije: ´Voy a dejar todo, la tele, la radio, mi vida vale mucho más´. Pero después me levanté y pensé que todo lo que hago me lo gané, este es mi laburo", relató.

Al respecto, recordó cuando en 2013 fue despedida de El Nueve cuando había comenzado a conducir un ciclo luego de estar mucho tiempo lejos de la televisión. Hace poco dijo que su desvinculación fue por las presiones que recibía por parte del kirchnerismo.

Entonces, la periodista habló sobre la posiblecompra de las acciones del dueño mayoritario de elnueve por parte del socio minoritario, Víctor Santa María, líder del Suther (el gremio de los encargados de edificio) y del Grupo Octubre, dentro del que entre otros medios, está Página 12. Canosa reveló que habló de manera sincera con el dueño del canal, Carlos Eduardo Lorefice Lynch, con quien tiene una buena relación: "Le dije que no me hagan lo mismo que en 2013. Y que si el canal se vende, bueno, no puedo trabajar para decir lo que quieran que digan, no soy negocio para ellos si eso quieren".