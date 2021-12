El ministro de Justicia de Axel Kicillof criticó a Julio Conte Grand por una foto con Mauricio Macri: “Socava la confianza”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, cuestionó esta tarde al procurador Julio Conte Grand, por una foto suya junto a Mauricio Macri, almorzando en un reconocido restaurante en la zona norte del Conurbano.

La imagen, que fue tomada por un periodista de C5N, muestra al expresidente junto a Conte Grand en una mesa en un reconocido restaurante que tiene locales en diferentes barrios de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

¿Sigue la mesa judicial? Macri fue sorprendido almorzando con el procurador Conte Grand https://t.co/IvFNLpeJLE — C5N (@C5N) December 9, 2021

Tras la viralización de la foto, Alak escribió: “Es un hecho de alta gravedad institucional que el Procurador de la provincia de Buenos Aires, Conte Grand, mantenga reuniones privadas con Mauricio Macri, uno de los máximos referentes de la coalición opositora sobre el que pesan graves acusaciones de persecución a sus adversarios políticos”.

Esta reunión genera, además, fundadas sospechas sobre el correcto tratamiento en el Ministerio Público de importantes investigaciones penales contra funcionarios del espacio político que lidera Mauricio Macri y múltiples causas de interés de esa fuerza opositora. — Julio Alak (@Julio_Alak) December 9, 2021

“Situaciones de estas características son impropias de la máxima autoridad de la Procuración General, socavan la confianza de la sociedad en la Justicia y ameritan una clara y urgente explicación a la población ”, cerró el funcionario de la administración de Axel Kicillof.

LA NACION consultó con el entorno del procurador y del expresidente. No quisieron hacer comentarios sobre la imagen, pero confirmaron que es real y que el almuerzo ocurrió este mediodía.

Según pudo reconstruir este medio, el encuentro se gestó a raíz de un llamado de Macri a Conte Grand. El expresidente quería contarle al procurador un plan a largo plazo de la Fundación FIFA al que quiere incorporarlo en el futuro.

La foto la tomó el periodista de C5N, Pablo Duggan, que también la compartió en sus redes sociales personales. En el entorno de los comensales dijeron que el periodista se acercó hasta la mesa en la que estaban Macri y Conte Grand, se presentó y los fotografió.

Un par de minutos después, según reconstruyó este medio, volvió y les consultó si no consideraban que el encuentro no correspondía porque Macri tenía causas en la provincia de Buenos Aires. En ese punto, el procurador bonaerense le habría respondido a Duggan que las investigaciones que pesan en contra del expresidente son del fuero federal y no provincial.

“Es un expresidente y se puede reunir con la persona que quiera. No está en funciones. Además, el encuentro fue en un lugar público donde había entre 70 y 80 personas más. Nunca se buscó ocultar nada”, dijeron a este medio desde el entorno de Macri y agregaron que Conte Grand rechazó el ofrecimiento para sumarse al proyecto en la Fundación FIFA que Macri le hizo y agregaron: “Son personas que se conocen hace mucho tiempo y, en ese contexto, se reunieron”.

Quien también expresó su molesta por las fotos fue el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, que escribió: “Esta foto le otorga al Juez oportunidad de detener a Macri. Es Jefe de Fiscales… Pero veo algo peor y pregunto, ¿si a Cristina Kirchner le sacan una foto comiendo con un fiscal no sería un escándalo? La respuesta es Sí. Lo marcarían todos los medios. Clara está la doble vara”.