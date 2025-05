El nuevo secretario general de la OEA advirtió por la “dura realidad de la democracia amenazada” y que monitorearán a Venezuela

🗣️Em seu primeiro dia na @oea_oficial, o Secretário-Geral Albert Ramdin @SG_OEA_OAS manteve reunião c/ Presidente do Conselho Permanente e Representante Permanente do 🇧🇷, Embaixador @BenoniBelli demonstrando entusiasmo de trabalhar com todos os Estados membros p/ fortalecer a OEA pic.twitter.com/F5vtzsPD0C