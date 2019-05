El operativo de Macri para clausurar el "Plan V"

Análisis de Jorge Liotti en LN+ 16:32

A continuación, sus principales conceptos:

En los últimos días, el oficialismo trató de ser más determinante en su mensaje respecto de que no hay posibilidades de que haya otro candidato a presidente que no sea Macri. Se reunieron algunos elementos. Esta semana está un poco más tranquilo el dólar, lo cual calma ansiedades y nervios. En la Casa Rosada hay un ánimo un poco más relajado tras los anuncios del Banco Central.

Hoy hubo dos mensajes claros y contundentes. Primero, el acto que compartieron Macri con Vidal a la mañana, y allí la gobernadora dijo: "Tengo la garra suficiente para estar cuatro años más en la provincia acompañando a Macri". También habló de la obra que están construyendo y dijo que sería imposible sin el acompañamiento del gobierno nacional.

Por la tarde, se conoció una foto de una cena que hubo anoche en la casa del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que reunió a los principales referentes de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, por primera vez en mucho tiempo.

Jorge Macri tuiteó la foto, y dejó claro cuál era el sentido de esta reunión: MM 2019. Todos los que figuran, en respaldo a la reelección del presidente, así como de Vidal en la provincia y Larreta en la Ciudad. Están todos comprometidos detrás de esta triple reelección, y no hay posibilidades de que Vidal sea el plan alternativo, como venían presionando sectores muy importantes del establishment y los mercados.

Incluso con estas medidas es probable que siga dando vueltas y, a medida que se acerque el 22 de junio, que es cuando cierran las listas de los candidatos, el Plan V puede seguir circulando. Pero, ¿por qué es absolutamente improbable esta idea?

Primero, porque Macri, por una cuestión de personalidad y de liderazgo político entiende que Cambiemos es lo que es porque él es el líder. Quiere ser el protagonista de lo que él cree será una gestión mejor que la primera. Segundo, porque hay una lectura de que si Macri se corre sería un síntoma de enorme debilidad del Gobierno y condenaría a su heredera virtual.

Y el tercer motivo es porque las encuestas marcan un deterioro de todos los representantes de Cambiemos, con lo cual, la imagen de Vidal no es tan superior a la de Macri como se cree. Hoy, el Plan V no tiene chance, a menos que se deteriore demasiado la economía, que haya demasiada inestabilidad y presión sobre los días finales del cierre, antes del 22 de junio, pero por ahora no se ve posible.