Polémica en redes: Milei y Feinmman se cruzaron con Marcela Feudale por los incendios en Chubut

En medio de la preocupación por el avance de los incendios en Chubut, la locutora Marcela Feudale vinculó el origen del fuego con dos ciudadanos israelíes, declaraciones que dispararon una fuerte controversia en redes sociales. No solo el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, se refirió al hecho, sino que también lo hizo el presidente Javier Milei.

La polémica en cuestión se desató cuando el periodista Eduardo Feinmann señaló este viernes a Feudale por redes sociales, acusándola de haber dicho un día antes en su programa de radio Feudalísima que los incendios habrían sido provocados por dos israelíes.

EL LADO OSCURO DE ARGENTINA.

Fin. https://t.co/PMWtNLUkNR — Javier Milei (@JMilei) January 10, 2026

“Ayer escuché en Radio 10 a la irresponsable de Marcela Feudale aseverando, diciendo que tenía buenas fuentes que indicaban que los fuegos de Chubut fueron iniciados por dos Israelíes. Eso es totalmente falso. Fue un comentario mentiroso y anti israelí, anti judío y antisemita”, arremetió el también conductor.

La respuesta de Feudale no se hizo esperar. “¿Yo discriminar Feinmann? Sabés perfectamente que no. No anida en mí, ánimo discriminatorio alguno. Pero en fin, en tiempos confusos, más vale hacerlo pasar por tal", replicó la conductora por X.

Yo discriminar Feinmann? Sabes perfectamente q no. No anida en mi, ánimo discriminatorio alguno. Pero en fin, en tiempos confusos más vale hacerlo pasar por tal. Si la fuente q me informo es errónea, yo solo hablaba de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno.… https://t.co/IddB7E2ZY2 — Marcela Feudale (@SoyFeudaleM) January 10, 2026

Y tras ello aclaró: “Si la fuente que me informo es errónea, yo solo hablaba de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno. Por lo que si se comprendió otra cosa, solo resta pedir disculpas. Cosa que no me molesta en absoluto. Saludos, Eduardo Feinmann”.

“El lado oscuro de la Argentina”, escribió Milei en X, en alusión directa a los dichos de Feudale. El mandatario acompañó su mensaje con un posteo de Berenstein, en el que el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudiaba lo declarado por la conductora durante el programa que encabeza en Radio 10.

“Señalar sin pruebas a ‘dos israelíes’ como responsables de incendios es irresponsable y peligroso. Genera estigmas, refuerza una narrativa antijudía y odio. Los medios tienen una enorme responsabilidad: la mentira no es opinión. Desde DAAIA, en Argentina, no lo permitiremos", apuntó Berenstein contra Feudale.

“Teorías peligrosas”

En medio de la controversia y en una forma de aclarar sus dichos, Feudale optó por compartir un hilo que le compartió un usuario con una posteo de Meretz Argentina, partido político israelí de izquierda. Allí, se descarta la posibilidad de cualquier involucramiento por parte de ciudadanos de Israel en los incendios y, en cambio, en la publicación se explica los motivos por los cuales circuló en redes información falsa sobre “una teoría conspirativa antisemita” en relación con el origen de los incendios.

Marcela Feudale reposteó la publicación de Meretz Argentina

De acuerdo a lo señalado por la agrupación israelí, el error habría estado la difusión de un video que comenzó a circular en el que se veía a un joven “en Santa Cruz y no en Chubut”, donde se desataron los incendios, prendiendo una fogata, al que además falsamente se lo identificó con un espía israelí.

Por otro lado, también se advirtió sobre la circulación de varias fotos que daban cuenta del hallazgo de varias granadas militares en la zona del Lago Epuyén, a las que engañosamente “se les atribuyó un origen israelí”.

Tras ello, Feudale agradeció a un usuario por haberle compartido la publicación, a fines de aclarar la cuestión. Sin embargo, a pesar de haber clarificado sus dichos y de haberlos adjudicado a un error a la hora de difundir presunta información falsa, Feudale contestó el posteo de Milei con un contundente mensaje. “Yo soy el lado oscuro de la Argentina. Sí. Manzana”, ironizó la conductora radial.

La controversia se desató mientras permanece la Patagonia en extrema alerta por el feroz avance de los incendios forestales reportados en las zonas de Epuyén y El Hoyo, en la provincia de Chubut y luego que el propio gobernador de aquella provincia, Ignacio Torres, reiterara que el fuego originado en esa región fue “intencional”.