El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió sobre una resoluciòn del Senado que limita a la oposiciòn

Inés Beato Vassolo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2020 • 15:55

"No se puede impedir ni siquiera en estado de sitio la presencia de senadores en el recinto", dijo, enfurecido, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), tras debatirse una resolución de la titular de la Cámara alta, Cristina Kirchner, para ampliar a cuatro la cantidad de legisladores que pueden sesionar en el recinto.

La medida, finalmente, fue aprobada por unanimidad de 42 senadores, tras las ausencias de la oposición.

En una sesión especial para debatir el proyecto de ley que limitará los recursos que la Nación le remite a la Ciudad por la transferencia de competencias de la Policía Federal, el senador Naidenoff elevó su voz, durante su exposición, para afirmar que la oposición se ausentará de la primera votación, sobre la cantidad de legisladores que pueden presenciar el recinto.

"Este decreto no se debería tratar. Es una ofensa a cada uno de los senadores. Vayan ustedes, si quiere, y pidan permiso a la secretaría parlamentaria para venir al Senado. Nosotros no lo vamos a hacer", ratificó Naidenoff.

"Esto es una cuestión política", retrucó José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos. "La presidenta ha tenido una absoluta predisposición para llevar adelante las conversaciones con los bloques de la oposición", sostuvo el formoseño.

"La oposición no acepta que ellos no pueden someter a la decisión de los temas que la mayoría considera indispensables. No pueden condicionarnos los temas, a quienes eligió la mayoría", dijo Mayans, y agregó: "Cuando no les gusta un tema que vamos a tratar, van a un juez a ver si les puede dar la razón para que no recibamos los pliegos y que no tratemos el tema".

A la defensiva, Mayans acompañó la resolución de la presidencia del Senado y continuó: "Nuestra responsabilidad es cumplir con el pueblo argentino. Si ustedes quieren entorpecer esto, nosotros no lo vamos a permitir".

Conforme a los criterios de Más información