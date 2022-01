Javier Milei y Patricia Bullrich, secretos de una relación que tensa a los socios de Juntos por el Cambio

“Este matrimonio político va a dar frutos”, asegura a LA NACION una persona que los conoce a los dos: Javier Milei y Patricia Bullrich. Cerca de ambos coinciden en que los dirigentes tienen una buena relación. Desde el entorno de la exministra de Seguridad señalan que el acercamiento entre los halcones y el diputado liberal se da de manera “natural” por similitudes ideológicas mientras que desde el círculo del economista minimizan la relación y plantean que “no hay mucho margen” porque después de todo, Bullrich es la líder de Pro.

Esta misma fuente afirma que tienen una “relación excelente” y hablan casi todos los días. “Si hay algo que tiene Patricia [Bullrich] es que entiende que Milei representa lo que la ciudadanía quiere”, analiza otro referente que tiende puentes con el círculo liberal y plantea buscando diferenciarse de la “casta política”: “Yo creo que en todo este desprestigio que está teniendo la política, los que salvamos la ropa somos los halcones”.

Milei, por su parte, considera que Bullrich es una de las integrantes de Juntos por el Cambio con la que se puede dialogar. Sus críticas siempre están dirigidas a los radicales, la Coalición Cívica y las palomas de Pro. Con los halcones se lleva mejor.

Javier Milei y Patricia Bullrich se conocen desde el 2015 cuando el líder de La Libertad Avanza asistía para hablar de economía a las reuniones que Juntos por el Cambio organizaba en casas de familia. Después se cruzaron en eventos sociales y en el programa de Mirtha Legrand donde protagonizaron una discusión.

La reconciliación llegaría meses después en una marcha contra el Gobierno en repudio al Vacunatorio vip. Milei frenó para saludar a Bullrich y señalando a la Casa Rosada le dijo: “Vamos contra estos hijos de puta”. Ese día, la líder del Pro estuvo escoltada, entre otros por los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff que llevaba un barbijo con la inscripción “Clorinda Libre” en reclamo por la dura politica de aislamiento que atravesaba Formosa, la provincia que Milei eligió visitar para iniciar su gira nacional.

"Milei":

Porque participó de la marcha #27F y saludó a Patricia Bullrichpic.twitter.com/trXSctqcl4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 27, 2021

Tras el saludo en medio de la marcha del 27F, quien logró unirlos en una cena fue Marcelo Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, cercano a Bullrich por el armado gremial de la oposición y que conoce a Milei por su hermana Karina -mucho más que su mano derecha-.

A partir de aquella noche donde dialogaron desde las nueve de la noche hasta más de la una de la madrugada, empezó la buena relación. Bullrich y Milei intercambiaron teléfonos y desde entonces hablan de “temas de actualidad” y “lo que pasa en el país”.

Gerardo Milman, Patricia Bullrich y Javier Milei

Tras votar en contra el presupuesto y rechazar la decisión del Gobierno de implementar un pase sanitario, los halcones de Pro encabezados por el diputado Gerardo Milman -referenciado en Bullrich- lograron que Milei sume su firma a proyectos que buscan aliviar la presión fiscal.

“Que él firmara proyectos económicos era un desafío importante, hizo 800 mil cuentas”, cuentan desde el ala dura de Juntos por el Cambio. El contacto para el trabajo legislativo fue directamente entre Milman y Milei. Los dos redactaron, modificaron y chequearon los textos entre el 31 de diciembre y el 1 de enero.

“Solemos coincidir en ámbitos, como las marchas anti cuarentena. Hay un tema de coincidencia de ideología, apuntan a un mismo electorado y son dos disruptivos que pegan en la gente joven”, señala un referente que tiende puentes con los liberales sobre la sintonía entre ambos sectores . Esa misma palabra utilizó Milei cuando no descartó una posible fórmula presidencial con Bullrich por “afinidad ideológica”. En la misma línea, un conocido en común de ambos apunta: “Los liberales y los halcones dicen cosas políticamente incorrectas que la gente quiere escuchar”.

Mauricio Macri en LN+ Captura

Aunque algunos describen que la relación entre Milei y los halcones se dio de manera natural y se gestó “desde el llano hacia arriba”, el economista también llegó a la cúpula de Juntos por el Cambio. Meses antes de las PASO se reunió con Mauricio Macri. Fue Bullrich quien hizo de puente para organizar ese encuentro cuando el expresidente le dijo que lo quería conocer.

El encuentro se filtró meses más tarde en medio de la campaña electoral y molestó en algunas tribus de la coalición opositora. Después, el expresidente le dedicaría varios elogios públicos al diputado liberal. Expresó que le gustaría incluirlo en el armado de 2023 y cuando faltaban solo 10 días para las elecciones aseguró sobre el entonces rival de María Eugenia Vidal: “Las ideas que expresa Milei son las que siempre he expresado yo”. No volvieron a hablar luego de aquella reunión pero Milei puso en duda que Macri perteneciera a la “casta política”.

Más allá del acercamiento actual, hay vasos comunicantes de vieja data. Oscar Zago es un exintegrante de Pro que hoy integra las filas de Milei como legislador porteño. Llegó como parte del acuerdo del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) con el equipo del diputado porque el MID es uno de los tres partidos que integra La Libertad Avanza, la alianza con la que se presentó el economista en las elecciones. Juan Pablo Carrique, el presidente del partido es además funcionario porteño. Se desempeña como director general de asuntos legislativos de la Ciudad y el año pasado colaboró con la campaña de Diego Santilli.

Cerca de Bullrich señalan, de todas maneras, que a ella nunca se le ocurrió ofrecerle integrarse a Juntos por el Cambio, porque entendía que, en estas elecciones, el economista tenia que “hacer su propio camino” y “estaba avanzando”. Distintas son las cosas de cara al 2023.

Ruido interno

“Tenemos un problema de unidad que Milei lee muy bien”, reconocen cerca de Bullrich. Los halcones entienden que Juntos por el Cambio “necesita” al liberalismo que hoy, lo encarna Milei. Consideran que no se puede negar ni minimizar esa corriente y quien lo haga, no entiende la política. “Lo leen mal”, aseguran sobre los radicales y la Coalición Cívica y confían en que Larreta es “más pragmático”. Reconocen también que la idea de incluir a Ricardo López Murphy -que no firmó el proyecto que busca bajar el IVA- seguía una lógica de “contención” pero no de “liderazgo” ya que es una cara ya conocida y forma parte del establishment.

Aunque remarcan que todavía es temprano para pensar en el 2023, lanzan: “Hay gente que nadie pide permiso para que entre. ¿Quién pone los parámetros? Si el libre albedrío que cada uno invite a quien quiera a su lista”.

Los radicales rechazan la idea de incorporar a Milei y a pesar de las diferencias, en eso coinciden desde Martín Lousteau hasta Gerardo Morales. El gobernador de Jujuy recién consagrado como el nuevo jefe de la UCR lanzó: “La incorporación de Javier Milei es un límite. No se puede mezclar todo”. Luego de ese aviso, dirigido a Macri y Bullrich, la líder de Pro se comunicó con Morales y le dijo que no debían empezar a poner límites pero sí podían plantear opiniones. Según cuentan desde el entorno de Bullrich el gobernador reconoció que tenía razón.

Gerardo Morales en la convención de la UCR Gerardo Viercovich - LA NACION

Durante la campaña, la Coalición Cívica se cruzó con Milei luego de que el diputado los considerara “tan nefastos” como el kirchnerismo. También le cierran la puerta pensando en 2023. Varios referentes, de hecho, criticaron la iniciativa legislativa que presentó la semana pasada con los diputados de Pro.

“Los moderados de la coalición dicen que hay que ampliar pero cuando hablas de los liberales te dicen que no. Si sumas al peronismo no es cambio. Seamos más abiertos, más razonables”, deslizan desde el ala más dura de Juntos por el Cambio mientras aseguran que Bullrich va a continuar su vínculo con el diputado liberal.

Sería bueno que algunos colegas de Juntos por el Cambio dejen de hacer demagogia y populismo a la inversa. Seamos serios, entre todos estamos construyendo una alternativa para volver a gobernar la Argentina. — maxi ferraro (@Maxiferraro) January 3, 2022

Consultada por LA NACION, Patricia Bullrich se limitó a responder: “En el amplio campo del republicanismo, las ideas del liberalismo entran perfectamente. En la base de la alianza hay una propuesta común”.

Desde el sector de Milei, mientras tanto, minimizan la relación. “Es la presidenta de Pro, no hay mucho margen. No podemos acelerar un acuerdo por ahora”, plantean. Siempre repiten que en caso de un posible acuerdo, la iniciativa tendrá que surgir desde el lado de la dirigente porque no esta, por ahora, en los planes del diputado liberal acercarse a nadie.

“Nos va a obligar a jugar con él o a terminar como Yamil Santoro con un cargo de Larreta”, coincide en el análisis un referente que mientras tanto trabaja para tender puentes.