El pase de la vicegobernadora de Mendoza a La Libertad Avanza abre una pelea por el liderazgo del partido de Milei

MENDOZA.- Se calienta la interna violeta en Mendoza luego de la incursión “amarilla”. Es que la vicegobernadora, Hebe Casado, ahora ex dirigente del Pro, ya anunció su pase a La Libertad Avanza y no duda en mostrar su poder, lo que abrió una fuerte puja por el liderazgo, por lo que Facundo Correa Llano, diputado nacional y actual presidente del partido de Javier Milei, resiste como puede.

Aunque en los papeles en la Justicia Electoral esté en claro quien comanda la agrupación libertaria en la provincia, sólo resta esperar la orden que baje desde “las fuerzas del cielo” en Buenos Aires. En el medio, aparece la indefinición, por ahora, del gobernador radical Alfredo Cornejo de aliarse a Milei para los próximos comicios de octubre, pero la sintonía con el presidente es cada vez mayor, al tiempo que deja a su compañera de fórmula hacer su llamativo juego.

Están siendo jornadas de alta exposición y tensión para Casado y Correa Llano. Así las cosas, la segunda de Cornejo ya mostró su desafiliación del partido de Mauricio Macri y espera firmar su incorporación a las filas del león en las próximas jornadas, por lo que se muestra cada vez más cerca de los referentes nacionales, como Karina Milei y Martín Menem, con fotos incluidas, al tiempo que deja en claro su deseo de comandar las riendas de la agrupación en tierra cuyana, con fuertes declaraciones contra el actual titular, quien también contraatacó. Por eso, con algunos reclamos a la conducción nacional, no hay una fecha cierta del paso formal de la vicegobernadora a las filas libertarias, pero ya se siente violeta. “Yo ya soy parte de LLA. Firmar la ficha de afiliación es una formalidad. Quizás, lo haga cuando venga Karina a Mendoza, que sería después de las elecciones en las provincias que adelantan”, confió Casado en diálogo con LA NACIÓN, restándole trascendencia a los reclamos de su competidor interno y a un posible freno a su incorporación a las huestes amarillas. Es mas, no se detiene en sus aspiraciones. “Para mí sigue todo igual. Mi personalidad me impide quedarme quieta”, acotó, al tiempo que recordó que ya tiene “el visto bueno del presidente”.

Junto al vicepresidente de @LLibertadAvanza, @MenemMartin

coincidimos en la importancia de trabajar en conjunto para continuar impulsando cambios concretos y construir una Argentina cada día mejor.

En los últimos días, Casado fue dura con Correa Llano. “Mi relación con él es escueta; es una persona difícil de comunicarse”, expresó la legisladora, calificando a su nuevo contrincante de “monosilábico”. Frente a estas declaraciones, el presidente de LLA, ex demócrata, se encargó de dejar en claro cuál es la realidad del partido violeta en tierra mendocina, poniendo freno a las pretensiones de la funcionaria mendocina. “Hebe Casado no está afiliada, no forma parte del partido y la verdad que uno a veces no entiende por qué desconoce las autoridades del partido de LLA en la provincia de Mendoza, ocupa un rol institucional que lo debe ejercer”, señalo el diputado nacional, y exclamó: “Quien conduce el partido en la provincia es Facundo Correa Llano”.

Junto a el Jefe @KarinaMileiOk

En el cierre de campaña de La Libertada Avanza CABA.

VLLC!!! 💪 pic.twitter.com/vc7KVfjtWq — Facundo Correa llano (@fcorreallano) May 16, 2025

Bajo este escenario de presiones se vive el crecimiento del mileismo en la provincia del oeste argentino, donde el presidente obtuvo más del 70% de los votos en el ballotage de noviembre del 2023. Aunque, en esas elecciones, a nivel provincial, el radicalismo se mostró tranquilo con el triunfo de Cornejo en su segundo mandato, en los últimos meses, la gestión libertaria viene empujando con fuerza a nivel federal, con figuras de peso, lo que hace temblar a las filas del oficialismo local, como es la presencia del mendocino Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación, quien sorprendió en la interna con Cornejo por la gobernación en 2023.

“El impacto ha sido muy importante. La verdad que el desempeño que tuvo LLA en CABA ha sido enorme, bajo la estrategia de Karina Milei y esto un poco muestra el crecimiento que está teniendo el partido en todo el país y esperamos que ese crecimiento que venimos llevando adelante en Mendoza, en cada uno de los departamentos, también sea lograr que la provincia se tiña de violeta”, completó Correa Llano.

De hecho, tras la reciente elección de Chaco, que confirmó la fuerza de la UCR provincial, hubo alivio en Mendoza, pero con la victoria violeta en la capital de Salta y el triunfo de Manuel Adornis en la Ciudad de Buenos Aires, volvieron las caras de preocupación. Es más, hay dirigentes que rechazan un acuerdo con LLA pero entienden que es la única forma de evitar el “fenómeno urbano” de Milei. Al mismo tiempo, más allá de los enemigos “mileístas” de Cornejo en los partidos de la oposición, dentro del radicalismo comienzan a surgir voces que ponen un freno a las pretensiones de Milei de teñir del color libertario todo el país. “No me van a pintar de violeta”, soltó el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, uno de los posibles sucesores de Cornejo, lo que deja en suspenso y con gran expectativa lo que finalmente hará en las próximas semanas el gobernador en su tierra. Sin dudas, una advertencia de lo que se puede venir en la Legislatura provincial, pero sobre todo, rumbo a la pelea por la gobernación en el 2027.