Mendoza: la alianza electoral entre el radicalismo y La Libertad Avanza encuentra resistencias

MENDOZA.- Aunque los oficialismos provinciales triunfaron en las elecciones del último fin de semana, el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien aún no define si sellará una alianza con La Libertad Avanza (LLA), enfrenta disyuntivas y encrucijadas, más allá de asegurar que comparte electorado con el mileísmo. Es que el potencial acuerdo del mandatario provincial con el Presidente tiene en vilo a varios referentes que ya son parte del oficialismo nacional pero también “enemigos” del mendocino, y amenazan con abrirse.

“El límite es Cornejo”, aseguran al unísono, aunque esperarán los movimientos que vengan en los próximos días. Quizás después de los comicios del domingo en la Ciudad de Buenos Aires se aclare un poco más el escenario electoral mendocino, atentos a los resultados. Lo que queda claro es que rechazan de plano la unión y hacen fuerzas para que Javier Milei tome otro camino. De hecho, ponen como ejemplo el “fenómeno urbano” conseguido en la capital de Salta.

Por ahora, la victoria de la UCR en Chaco, que sumó a LLA, le da cierto ímpetu al Poder Ejecutivo mendocino, aunque en esa provincia del noreste argentino, también se plegaron dirigentes del Pro, situación que en tierra cuyana es diametralmente opuesta. Sin embargo, en el cornejismo se entusiasman en que tienen el triunfo asegurado.

“La LLA y Cambia Mendoza se necesitan porque comparten electores. En el único lugar que ganó es en Chaco, y fueron juntos en coalición. Todos los triunfos son oficialistas. Es decir que si vamos juntos hay muchas chances de triunfo”, señalaron desde el Gobierno radical, viendo con buenos ojos el acuerdo pero no está la última palabra.

De todas maneras, puertas adentro del radicalismo hay voces disonantes con el potencial pacto con LLA. De igual forma, Cornejo tiene tiempo hasta el 18 de julio para decidir si finalmente arma un frente con el partido de Milei para las votaciones del 26 de octubre o desdobla las elecciones, con PASO incluidas, las cuales, por ley, deberían realizarse recién en febrero y abril del 2026. “Tenemos tiempo todavía, la fecha de nuestras elecciones son el año que viene”, insistieron.

Por eso, propios y extraños saben que en el eventual armado con los libertarios se necesitarán jugadas estratégicas de “control de daños” o que no hagan volar por los aires lo conseguido hasta ahora. En definitiva, dependerá de lo que quiera u ofrezca Milei y de lo que esté dispuesto a ceder Cornejo, atento a los últimos cómputos.

“A Cornejo lo empodera en la negociación con Milei que los gobernadores vienen ganando. Por eso, quiere plantear que LLA se sume a Cambia Mendoza, como frente de peso; hay que ver si Milei quiere hacerlo en estos términos”, aportó una importante fuente del radicalismo que no termina de convencerlo la jugada, aunque está abierta a las charlas de las próximas semanas, sobre todo para evitar algún sobresalto.

“Lo que pasó en la Ciudad de Salta, donde ganó LLA, es un llamado de atención para todos. No vaya a ser que haya una situación similar en el Gran Mendoza, y nos comamos un cachetón. Por eso, aunque no nos guste mucho, hay que evaluar que se puede hacer un acuerdo: mantenemos Cambia Mendoza como marca, vamos juntos y no tenemos ninguna sorpresa”, aportó un alto dirigente del oficialismo mendocino en estricta reserva.

Un ingrediente más que enrarece el clima de los leones en Mendoza: la vicegobernadora, Hebe Casado, ya alejada del Pro, se pasará en los próximos días a las filas de LLA, como ya hizo su mentora, Patricia Bullrich, lo que pone en apuros al actual titular del partido violeta en la provincia, el ex demócrata y actual diputado nacional Facundo Correa Llano, exacerbando aún más los ánimos libertarios locales frente al avance de la funcionaria de Cornejo. En tanto, el histórico Partido Demócrata, con sus principales figuras, también se muestra incómodo con las pretensiones acuerdistas entre Milei y el gobernador, como ya lo dejó expreso la legisladora nacional Mercedes Llano. Ni hablar lo que pueda hacer de ahora en más el principal rival político de Cornejo, el ex titular del PRO mendocino y ex candidato a gobernador de La Unión Mendocina (Laum), Omar De Marchi, quien ocupa un cargo de peso en el directorio mileísta de Aerolíneas Argentinas.

Otros tiempos. Cornejo y De Marchi cuando compartían el mismo espacio político.

Distintas voces consultadas por LA NACIÓN dan cuenta también de la incertidumbre y expectativa que genera la decisión que se tome entre la Provincia y la Nación, pero sobre todo el impacto que puede tener entre los distintos partidos que hoy comulgan con Milei, sobre todo por los votos que puede perder el presidente en tierra cuyana si cierra un pacto con Cornejo. Es más, creen que la alianza sería un error, pero que Cornejo está obligado a cerrar. “Cornejo es el límite, y no descartamos armar algo interesante por afuera”, señaló un dirigente opositor a este diario. “Cornejo no puede ir solo, porque queda expuesto. Puede arriesgarse a perder. Incluso con una alianza no sacaría más del 50%; no es verdad que se quedará con el 70% de Milei. Cornejo está rezando y rogando un acuerdo con Milei”, expuso otra alta fuente de la oposición mendocina.