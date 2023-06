El pedido que les hizo el ganador de las elecciones en San Luis a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

escuchar

Tras su triunfo en las elecciones en San Luis, el diputado y gobernador electo, Claudio Poggi, mandó un profundo mensaje a los principales referentes de Juntos por el Cambio, a quienes les pidió apaciguar las discusiones. “Les diría: ‘bajen un cambio a la confrontación interna”, expresó.

“Creo que la oposición, constituida en Juntos por el Cambio, -la de ahora o la ampliada-, no puede darse el lujo de perder esta oportunidad de gobernar la Argentina”, señaló Poggi en el programa “Elijo Creer”, por Radio Continental.

“Creo que de ahí va a salir el próximo presidente de la elección. Irán a las PASO y competirán. Mirando desde afuera les diría: ‘bajen un cambio a la confrontación interna para que el que gane las PASO tenga el apoyo del otro”, aseveró.

A lo largo de la entrevista, Poggi -quien ya ocupó el cargo de gobernador de San Luis entre 2011 y 2015- volvió a ratificar su simpatía por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien destacó por su gestión en la Ciudad.

“La verdad que es un hombre de mucha gestión. A mí me gusta mucho la gestión porque es solucionar problemas”, consideró. El diputado rescató las políticas de salud y seguridad implementadas en la Ciudad de Buenos Aires en el último tiempo que, según explicó, estudió con profundidad el año pasado.

“Vos ves cómo tiene el Instituto de Seguridad, cómo es la escuela de Policía, el Centro de Monitoreo. Cosas que no se conocen y yo me metí en profundidad. La verdad que me impactaron. CABA es la NASA en todos esos temas”, resaltó. “Hay muchas cosas para imitar y copiar. Es gestión pura que se puede extrapolar a cualquier nivel de gobierno”, añadió.

No obstante, el diputado aclaró que mantiene “una excelente” relación con Patricia Bullrich, precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, y competidora directa de Rodríguez Larreta en la interna de PRO. “Nos hablamos el domingo, yo la saludé para su cumpleaños, ella fue siguiendo la elección a través de Federico Pinedo que vino el domingo a acompañarme en la elección”, manifestó.

El actual legislador, que asumirá el poder en diciembre, destacó la victoria que supuso un golpe a la dinastía de los Rodríguez Saá en la provincia. “Es difícil ganar en contextos de este tipo, es competir con la cancha inclinada, pero lo logramos. Desde un primer momento confié en el pueblo de San Luis, porque la está pasando mal y sentí que había una intención mayoritaria de cambio”, ahondó.

