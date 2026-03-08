El PJ va a elecciones internas en 17 municipios: miden su poder Cristina Kirchner, Kicillof y algunos intendentes

El domingo próximo, el peronismo de la provincia de Buenos Aires tendrá 17 elecciones internas en municipios en los que se definirá la conducción partidaria y se dará una muestra más de la pelea entre las huestes de la expresidenta Cristina Kirchner y las del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La cuenta se puede estirar hasta 18 elecciones, en caso de que la justicia electoral habilite los comicios en el Partido Justicialista de Tigre, una competencia que pone otra vez frente a frente a Sergio Massa y al intendente Julio Zamora, que patrocinan listas antagónicas.

En cada uno de los distritos, hay representantes locales del cristinismo y del kicillofismo que se medirán en las elecciones del 15 de marzo, en las que un acuerdo evitó el enfrentamiento provincial entre cristinistas y kicillofistas, pero no selló todas las grietas. En algunos distritos, la pertenencia local de los candidatos es aún más determinante que la línea que siguen en el máximo nivel de la interna peronista.

Con un condimento local y también un claro impacto en la interna principal del peronismo aparece la elección del Partido Justicialista de Morón. En ese distrito, el enfrentamiento entre el intendente Lucas Ghi y el exjefe comunal Martín Sabbatella está en un punto de fuerte ebullición. Si bien ambos pertenecen a Nuevo Encuentro, el sello político que gobierna el distrito desde 1999 (con una interrupción entre 2015 y 2019, cuando Pro estuvo al frente de la intendencia con Ramiro Tagliaferro), participan de la interna del peronismo local con su apoyo a dos listas diferentes. Ghi respalda al candidato del Movimiento Derecho al Futuro (espacio de Kicillof), Claudio Román; Sabbatella apoya a la postulante de La Cámpora y el cristinismo, Paula Majdanski.

Ghi, Kicillof y Sabbatella Prensa PBA

General Pueyrredón, distrito que tiene a Mar del Plata como ciudad cabecera, es un punto que expresa también la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Habrá dos listas: la patrocinada por La Cámpora es la que encabeza Daniel Di Bartolo; la que representa los intereses de Kicillof lleva al frente a Adriana Donzelli.

El cristinismo y el kicillofismo se enfrentarán también en Tres de Febrero. El candidato del gobernador es el exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia; el referente local de La Cámpora, Juan Debandi, se postula por el cristinismo para presidir el PJ.

Malena Galmarini, Sergio Massa y Julio Zamora Archivo

La pelea en Tigre tiene peso por sí misma, con un impacto menor en la puja principal entre la tropa de la expresidenta y la del gobernador bonaerense. Sergio Massa tiene su lista, encabezada por el concejal Luis Samyn Ducó, y el intendente Julio Zamora cuenta con la propia, liderada por su hermano y exfuncionario municipal, Mario Zamora.

El proceso electoral tigrense está judicializado: la junta electoral del PJ bonaerense dio de baja la lista de Zamora tras una presentación del massismo; el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla rehabilitó la nómina del jefe comunal y rechazó un recurso de sus rivales, que recurrieron a la Cámara Nacional Electoral, que definiría en los próximos días (el jueves decidió abrir el recurso de queja presentado por el massismo y analizará su apelación).

Otro distrito con fuerte peso de la interna local, pero también alineamiento visible, es Zárate. Allí, una lista responde al matrimonio del actual senador bonaerense Sergio Berni y la diputada nacional Agustina Propato, dirigentes cristinistas. Es la nómina que lidera Ana María Almirón. Enfrente está la lista del Movimiento Derecho al Futuro, que encabeza Leandro Matilla, actual presidente del PJ local, rival interno de Berni y Propato en Zárate desde hace tiempo.

Propato y Berni, protagonistas en Zárate Captura (TN)

En San Miguel, habrá una elección de tres listas. Las de Juan José Castro (actual presidente del PJ distrital) y Santiago Fidanza (subsecretario de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, la cartera que conduce Andrés “Cuervo” Larroque) están alineadas con Kicillof. La representación cristinista es la nómina de Héctor Fernández.

El enfrentamiento Cristina-Kicillof tendrá también su versión municipal en la interna del PJ de San Nicolás, entre la camporista Cecilia Comerio y el kicillofista Sebastián Vignoles. En Saladillo, la disputa es entre Diego Yanson, alineado con La Cámpora, y Elbio Salguero, del Movimiento Derecho al Futuro.

En Lobería, el cristinismo tiene como candidata a Natalia Beraza; el kicillofismo, a Eva Toledo, y hay una tercera lista de menor identificación con la interna principal, que encabeza José Orbaiceta. En Coronel Suárez, la pelea es entre María Alesandra Santarossa (kicillofista) y Damián Meier (camporista). En Roque Pérez, Homero Salas es el candidato de Kicillof y Eliana Gasparini es la postulante de La Cámpora. La pelea en San Antonio de Areco también enfrenta a un postulante del kirchnerismo alineado con Cristina (Ramiro Ramallo) con un candidato de Kicillof (Martín Lobos).

Tres listas competirán por presidir el PJ en Junín, aunque sin una división definida entre camporismo y kicillofismo. Según pudo saber LA NACION de una fuente bien informada sobre la política juninense, la lista que encabeza Cristina Tejo está identificada con el gobernador; la nómina liderada por Fernando Burgos también es kicillofista, con el agregado de massistas y camporistas en su integración, y la boleta que lleva al frente a Claudio Camilo es un armado local, basado en sindicatos de la CGT y con un alineamiento nacional menos definido.

Santiago Maggiotti, exministro de Alberto Fernandez, compite por el PJ de Navarro

En la tercera sección electoral, solo Magdalena tendrá internas en el peronismo, con otro enfrentamiento entre el cristinismo, que postula a Mirna Gurina, y el Movimiento Derecho al Futuro, que impulsa a Juan Carlos García.

En varios distritos habrá interna entre listas que están alineadas con Kicillof o que, al menos, reconocen esa conducción luego del acuerdo con el cristinismo que llevará al gobernador a la presidencia del PJ bonaerense. Son los casos de Navarro (Santiago Maggiotti y Romina Re), Lincoln (Jorge Fernández y Nicolás Rosas), Balcarce (Jorge Guzmán y Sergio Aranaga) y Tornquist (Alberto Musso y Juan Carlos Gisler).