Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El oficialismo festejó el “inicio de un cambio histórico”
Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el arco político reaccionó a la media sanción del proyecto impulsado por el gobierno nacional con diferentes mensajes en redes sociales. Desde el ala oficialista celebraron la triunfo legislativo obtenido tras una maratónica sesión de más de 12 horas y la definieron como “un primer paso hacia un cambio histórico”, mientras que la oposición insistió en sus críticas a las reformas.
El presidente Javier Milei compartió una imagen del tablero de votación en sus redes sociales y expresó: “Histórico”. En total, el Gobierno consiguió 42 votos positivos.
Así es el proyecto de Milei que aprobó el Senado
El Senado le dio media sanción en la madrugada de este jueves a la reforma laboral promovida por el Gobierno. La aprobación se dio luego de un largo debate iniciado el miércoles por la tarde y en paralelo a una numerosa movilización en las inmediaciones del Congreso que derivó en diversos incidentes. La norma avanzó con cambios respecto del texto original.
Ejes centrales de la iniciativa
1. Modificación de la ley de contrato de trabajo
El proyecto incorpora cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de indemnizaciones.
Remuneraciones: cómo será el pago
- Los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. Los únicos habilitados para el pago de salarios serán las entidades bancarias (se eliminó la posibilidad de incorporar a las billeteras virtuales).
Cómo se calcularán las indemnizaciones por despido
- Se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder 3 veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. En estos casos, las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.
Bullrich le respondió a Mayans por una frase controvertida
Patricia Bullrich le respondió al senador José Mayans por una frase que el jefe de la bancada opositora pronunció durante su discurso, comparando el proyecto de reforma laboral con una frase de un campo de concentración de los nazis.
Durante una cuestión de privilegio, previa a su cierre, Bullrich le pidió a Mayans no usar la frase “el trabajo es libertad” porque estaba en un campo de concentración y eso “no lo merece esta casa de la democracia”.
Luego, cuando arrancó su cierre como jefa de la bancada La Libertad Avanza sostuvo: “Para que no se sienta agraviado personalmente, le digo a Mayans que no critique a Milei, que no lo agravie, que no lo insulte, porque la única expresidenta que está detenida en el país es Cristina Fernández de Kirchner, por corrupción”.
Con apoyo de aliados, el Gobierno consiguió la aprobación de la reforma laboral
Sin contratiempos, como se esperaba después de que se destrabó la pelea por los fondos con las provincias, el oficialismo libertario logró aprobar en el Senado esta madrugada el proyecto de ley reforma laboral gracias al aporte de los bloques de la oposición dialoguista, quedando las diferentes versiones del peronismo, con el kirchnerismo a la cabeza, en soledad en el rechazo a la iniciativa.
El proyecto impulsado por la Casa Rosada fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra. Tras la aprobación el particular, el texto fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento en revisión. Aunque parece difícil, el Gobierno pretende tenerla sancionada antes de la asamblea legislativa del 1 de marzo, cuando Javier Milei hablará ante ambas cámaras legislativas para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias.
- 1
- 2
Reforma laboral: punto por punto, los cambios y concesiones que hizo el Gobierno para intentar aprobar el proyecto
- 3
El Gobierno busca aprobar mañana el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad y protestan los judiciales
- 4
Donald Trump invitó a Javier Milei y otros presidentes el 7 de marzo a una cumbre en Miami