Crédito: Presidencia

Dujovne detalló en el Gabinete los pronósticos para los próximos tres meses de campaña

Jaime Rosemberg 4 de junio de 2019

El presidente Mauricio Macri se aferra por estas horas al puñado de buenas noticias que el equipo económico le vaticina para los próximos meses. Confía, al igual que sus colaboradores más cercanos, que estos datos serán un buen antídoto para revertir a tiempo la ola de derrotas del Gobierno en las provincias, que el domingo tuvo dos nuevos capítulos en Misiones y San Juan, más allá de la victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas de Corrientes.

La tímida recuperación del consumo, la estabilidad del dólar y la proyectada baja para junio de un índice de inflación todavía muy alto son los "caballitos de batalla" que durante la reunión de gabinete de ayer detalló el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. A criterio del Gobierno, la combinación puede servir para revertir en las primarias de agosto y las presidenciales de octubre un escenario que hoy se vislumbra repleto de traspiés pasados y futuros para los candidatos del Gobierno.

"El plan Ahora 12 claramente está mostrando una recuperación importante del consumo y de las ventas, sobre todo electrodomésticos y textiles. También hay crecimiento de las ventas en shoppings, de la mano de los $40.000 millones que se volcaron al consumo a través de los créditos Anses", detalló ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, luego de la reunión de gabinete y en conferencia de prensa compartida con su par de Justicia, Germán Garavano.

Para Frigerio, el Gobierno "está viendo que [el nivel de] la actividad del mes de abril es mejor que la de marzo, y la de mayo, mejor que la de abril. Hay un crecimiento de la recaudación, y próximamente tendremos los resultados de la inflación de mayo, que esperamos que muestre un descenso respecto de abril", detalló, horas antes de que la AFIP informara sobre la suba de un 50,4% en la recaudación del mes pasado en comparación con el año anterior.

Cerca de Dujovne prefieren ser cautos, aunque aseguran que la vuelta de las expectativas positivas en los números de la economía es palpable. "Es una recuperación tibia, no se trata de un boom ni nada parecido. Pero son datos que nos ayudan a pensar que la macroeconomía está pegando la vuelta hacia un escenario positivo", evaluaron desde el despacho del ministro. "Son datos incipientes", afirmó otra fuente gubernamental, reticente a dar datos precisos. En Balcarce 50 prefieren no dar lugar al fervor, sobre todo a la luz de los últimos índices negativos en materia de aumento del desempleo (que ronda el 10 por ciento), inflación (fue del 3,4% en abril) y caída de la actividad económica (fue del 6,8% en marzo y revirtió la tendencia positiva), que no son factibles de ser revertidos del todo en el corto lapso.

De todos modos, desde la Casa Rosada aguardan que estos y otros datos de la economía (también suman a la mejoría la mayor recaudación vía liquidación de divisas del sector exportador de granos) incidan en la "hora clave", es decir, cuando se definan los candidatos a presidente y legisladores.

En el oficialismo también prenden velas para que ninguna turbulencia externa, como la que ayer hizo trepar el riesgo país hasta los 1000 puntos, terminen por afectar aún más la cotidianeidad de los votantes. Mientras tanto, el oficialismo se resigna a sufrir derrotas que, como en el caso de Misiones, incluso fueron más duras de lo que se estimaba en los cálculos previos a la elección.

"Lo que pasó ayer [por el domingo] es lo que venimos viendo, triunfos del oficialismo, independientemente del color político que tienen", dijo Frigerio. Afirmó que "la gente elige de manera particular, ya sea de manera local o provincial", y dio como ejemplo las PASO para la elección de intendente de la localidad cordobesa de Río Tercero, donde ayer se impuso la UCR ante los candidatos del PJ del gobernador Juan Schiaretti, que hace menos de un mes obtuvo su reelección.

En relación con los comicios del domingo que viene, que incluyen elecciones en bastiones radicales como Jujuy y Mendoza,

Frigerio afirmó que lo que ocurra en esa fecha "no es algo que nos vaya a sorprender, esperemos que gane Cambiemos", tanto en esas provincias como en las otras tres (Chubut, Tucumán y Entre Ríos) en las que se elige gobernador.

¿Y la elección del compañero de fórmula del Presidente? "Hay tiempo, se va a decidir dentro del espacio", dijo el ministro político.

Frigerio evitó hablar sobre el eventual acercamiento de Sergio Massa al kirchnerismo y no descartó la utilización de las PASO para dirimir con sus socios de Cambiemos las candidaturas a legislador nacional.

"Vamos a intentar llegar a un consenso, pero si esto no ocurriera [las PASO] son una buena herramienta para dirimir quiénes son los que mejor representan a nuestro espacio en cada provincia", contestó Frigerio ante una pregunta de LA NACION.