El Presidente culpó a la Corte, pero demora el nombramiento de jueces federales en Santa Fe

Alberto Fernández culpó ayer a la Corte Suprema de que no se estén juzgando con rapidez los crímenes del narcotráfico. Ante la Asamblea Legislativa, dijo que la decisión de los cortesanos de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura -sumada a que el Congreso no le aprobó la reforma judicial- hizo que no se nombraran los jueces que deben llevar adelante esos procesos contra el crimen organizado.

No obstante, es el gobierno nacional el que mantiene demorada la designación del 20% de los jueces federales de esa provincia, mientras que están vacantes el 25% de los cargos de fiscales federales.

La violencia narco, mientras tanto, avanza. Esta madrugada, balearon en el centro de Rosario una sucursal del Supermercado Único, comercio que pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo, la mujer de Lionel Messi. El frente del local recibió 14 impactos de bala y los autores del hecho, dos hombres en moto, dejaron un papel manuscrito que dice: “Messi, te estamos esperando. Javkin [Pablo, el intendente] es narco, no te va a cuidar”.

La Corte Suprema desembarcó en el Consejo de la Magistratura hace un año, tras declarar inconstitucional la composición anterior del organismo, que fue el resultado de una reforma impulsada por Cristina Kirchner. En una decisión que la Corte tomó cinco años después de que le llegara el caso, llevó los miembros del Consejo de 12 a 20, y le devolvió la presidencia del organismo al titular de la Corte Suprema.

Es cierto que el año pasado el Consejo de la Magistratura prácticamente no funcionó, pero mientras la Corte llegó al Consejo en 2022, las demoras en designar jueces y fiscales llevan, en algunos casos, hasta cinco años.

El proceso de nombramiento de jueces empieza en el Consejo de la Magistratura, que evalúa a los candidatos a cubrir cada vacante y envía la terna de postulantes al Poder Ejecutivo para que el Presidente elija a alguno de los propuestos. Después, el gobierno nacional debe enviar el nombre de su candidato al Senado, para que le de su acuerdo.

Tal como informó LA NACION el mes pasado, los datos oficiales muestran que en la jurisdicción de Santa Fe hay dos vacantes de jueces federales cuyo nombramiento depende de que el Presidente envíe a su candidato al Senado y cuatro candidatos cuyos pliegos fueron enviados al Senado y nunca fueron tratados. A eso se suman tres vacantes más que se están tramitando en el Consejo de la Magistratura.

En el Gobierno admitieron a LA NACION el mes pasado que hay una demora por revertir. “Estamos trabajando los tres sectores del Frente de Todos sobre los candidatos. No es solo responsabilidad del Gobierno, sino también de la oposición, que bloquea el tratamiento en el Senado, y de la Corte, que mantiene paralizado el Consejo de la Magistratura”, dijo a LA NACION un funcionario kirchnerista. Explicó además que se analizan todos los escenarios, desde avanzar con las mayorías propias con candidatos que pueden tener resistencia en la oposición o buscar consensos.

La frase de ayer de Fernández fue la siguiente: “Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”.

En cuanto a la mención a la reforma judicial que no prosperó, el Presidente se refiere a uno de sus primeros grandes proyectos: un plan para licuar el poder de los jueces de Comodoro Py y crear nuevos juzgados en todo el país. Esa iniciativa fue aprobada por el Senado, territorio de Cristina Kirchner, pero nunca la sancionó la Cámara de Diputados.

Las vacantes

Entre las vacantes en juego, resta designar al juez federal N°1 de San Nicolás. Se incluye este juzgado, que no está en Santa fe sino en Buenos Aires, porque depende de la Cámara Federal de Santa Fe y está en esa jurisdicción. Se hizo el concurso, el Consejo de la Magistratura elevó en 2018 una terna al Presidente y el 23 de agosto de 2019 Macri pidió acuerdo al Senado para Luciano Cruz Savignano. Sin embargo, con la llegada del Frente de Todos, el Gobierno retiró su pliego el 11 de febrero de 2020 y nunca mandó ningún otro nombre de la terna ganadora.

También falta nombrar a jueces de la Cámara Federal de Rosario. Se hicieron los concursos en 2018 y de la terna el gobierno de Macri eligió a Marcelo Alejandro del Teglia, en la Sala A, el 2 de noviembre de 2018; y a María del Carmen Romero Acuña, para la Sala B, el 26 de julio de 2018. Nunca fueron enviadas al Senado.

Está vacante el juzgado federal N°1 de Rosario y de la terna fue elegido Gastón Alberto Salmain, que tuvo pedido de acuerdo el 25 de octubre de 2018. Pero el Gobierno del Frente de Todos retiró el pliego del Senado en 2020 y nunca envió a este u otro candidato de la terna para que le den acuerdo.

Hay dos cargos vacantes en el Tribunal Oral Federal de Rosario, que juzga a las bandas de narcotraficantes. Los jueces deben turnarse para hacer los juicios que se demoran. Tras el concurso fue elevada al Poder Ejecutivo en 2020 una terna y el 29 de junio de 2022 se envió al Senado el pliego de Elena Beatriz Dilario para una vacante. Para la otra se envió un pedido de acuerdo al Senado para Eduardo Daniel Rodrigues Da Cruz, en la misma fecha del año pasado.

En tanto, el Consejo de la Magistratura tiene tres concursos en trámite. Uno de ellos es para el juzgado federal de Rafaela, donde hubo 20 candidatos: el examen se realizó el 4 de agosto de 2021, la precalificación se hizo en mayo de 2022 y restan las entrevistas personales. Los mejor ubicados en el orden de mérito son Santiago Díaz Cafferata, Santiago Joaquín Saux y Gustavo Javier Zapata.

También está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso para elegir al juez federal N°2 de Santa Fe. La prueba de oposición se hizo en 2021, en 2022 hubo una precalificación de antecedentes y el orden de mérito provisorio es Walter Alberto Rodríguez, Santiago Díaz Cafferata y Giselle Wade. Restan resolver impugnaciones. Renunció a este concurso Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte.

Y el tercer cargo que se está concursando es el de un juez para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. La prueba de oposición se realizó el 6 de abril pasado, con 23 candidatos. El orden de mérito aprobado en noviembre del año pasado está integrado por Gonzalo Fernández, Walter Alberto Rodríguez y Emilio Rosatti. El concurso sigue con las entrevistas personales.

