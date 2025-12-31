La Cámara Federal de La Plata dijo que Villena es quien debe investigar la denuncia de ARCA contra Sur Finanzas

La Cámara Federal de La Plata resolvió que el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena es quien debe investigar una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la financiera Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión fue del camarista Jorge Di Lorenzo que resolvió una disputa de competencia entre Villena y el otro juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, que actúa como subrogante.

Hasta ahora, Villena y Armella, que tenía una denuncia anterior donde se mencionaba a Sur Finanzas, venían trabajando en paralelo.

El asunto se planteó porque cuando entró la denuncia de ARCA, la fiscal Cecilia Incardona hizo una presentación para que se investigue y la envió a sorteo.

Salió sorteado Villena, pero la fiscal luego entendió que hubo un error y que la denuncia de ARCA era conexa con una causa anterior que ella misma llevaba con el juez Armella. Por eso, hizo un planteo para que Villena deje el caso.

La razón que esgrimió fue que en el juzgado de Armella ya se investigaba una denuncia de lavado de dinero con algunos de los mismos imputados; entre ellos, Vallejo y el Club Banfield. Así se lo hizo saber a Villena por oficio y le pidió que se desprendiera de la causa.

Villena reaccionó y dijo que le correspondía a él la competencia. Afirmó que le querían sustraer la causa y denunció incluso a Incardona ante el Procurador General de la Nación.

La investigación de las maniobras en torno a Sur Finanzas aparece en el centro de las controversias sobre las operaciones financieras de la AFA.

Incardona, tras impulsar el caso contra Vallejo por supuesta evasión, sostuvo que había una evidente conexidad objetiva y subjetiva con otra causa del juzgado federal 2. Por eso, pidió que el caso fuera reasignado. Pero el fallo de este martes de la Cámara dijo que esas conexidades no están hasta ahora demostradas.

El camarista Di Lorenzo también rechazó la hipótesis de que hubo un “error” en el sorteo. En su fallo de este martes, afirmó: “Dado que la fiscal ha calificado en más de una oportunidad de ‘errónea’ la asignación ‘de la presente causa, mediante bolillero, al Juzgado’ N° 1 a cargo del Juez Villena, poniendo eventualmente en duda, de ese modo, la corrección del sorteo efectuado por esta cámara, es preciso aclarar que no ha existido error alguno".

Di Lorenzo añadió: “Cualquier procedimiento de adjudicación diverso habría significado un incumplimiento de las funciones de esa oficina, pues las cuestiones de conexidad subjetiva y objetiva dependen de pronunciamientos jurisdiccionales”.

La hipótesis de la fiscalía

La fiscalía, en su requerimiento, sostuvo como hipótesis que pudo haber existido evasión tributaria y lavado de activos. Entre los sospechosos están el Club Atlético Banfield Asociación Civil y Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa.

Pero estas mismas personas están investigadas en otra causa en el juzgado federal de Armella por presunto delito de lavado de activos. Para la fiscal estaba a la vista la conexidad.

Ahora, ambos jueces avanzan en paralelo. Y Armella, a instancias de la fiscal Incardona y del fiscal Diego Velazco (de la procuraduría especializada en lavado de dinero), sumaron a la causa de Vallejo las evidencias sobre las actividades de la empresa que designó la AFA para manejar sus recursos en Estados Unidos, comandada por Javier Faroni.

Por esas evidencias, que reveló una investigación de LA NACION, es que hoy el juez Armella allanó la AFA y la casa de Faroni, en Nordelta, con su yate amarrado a su marina particular.

Así, por ahora, la causa con la denuncia de ARCA contra Vallejo quedará en el juzgado de Villena, con la actuación de Incardona, y el resto en el de Armella, con intervención de la misma fiscal.