Alberto Fernández respaldó hoy la postulación de Daniel Rafecas a la Procuración

"A Daniel Rafecas lo conozco bien. Es el mejor candidato a Procurador que pueda existir". A través de esa frase y con tono enfático, el presidente Alberto Fernández reiteró hoy su respaldo a la postulación a la Procuración del juez federal, más allá del dictamen de la comisión de expertos que, por ajustada mayoría, le recomendó eliminar el requisito de los dos tercios en el Senado para elegir al sucesor de Eduardo Casal.

"Seguimos apoyando a Rafecas, claro. ¿Por qué habría de cambiar? Los expertos son asesores, y lo que dictaminen no es vinculante", explicaron cerca del Presidente a LA NACION, que ayer dio cuenta de una ajustada mayoría de expertos (6 contra 5) que se inclinan por eliminar el requisito de los dos tercios. Que no se elimine es la condición que pone Rafecas para seguir adelante con su postulación. La bancada del Frente de Todos en el Senado pretende, no obstante, modificar la mayoría con una reforma a la ley del Ministerio Público.

Más allá de aclarar que no le "habían llegaron todavía" las recomendaciones de los expertos, el Presidente está al tanto del contenido de las 800 páginas de las recomendaciones del comité que, entre otros, integra Carlos Beraldi, a la vez abogado de Cristina Kirchner. A última hora del martes, los once consejeros le entregaron su trabajo al coordinador de la comisión, Fabián Musso, que en los próximos días lo presentará formalmente. Además, los juristas esperan hacer un acto oficial de presentación del documento.

Más allá de esas recomendaciones, y en una entrevista con radio Futurock, el Presidente dejó en claro que la postulación de Rafecas es una prioridad de su gestión. "A Rafecas lo conozco hace muchos años, fue compañero de cátedra, es un hombre de una calidad técnica absoluta y condiciones morales indiscutibles", elogió, sin extenderse sobre el avance de la ley del Ministerio Público en el Senado, desde el bloque que lidera Cristina Kirchner.

"Rafecas es Alberto", repiten cerca del Presidente, y en desafío tácito a la iniciativa impulsada por la vicepresidenta en la Cámara alta y defendida sin rodeos por distintas voces del kirchnerismo en el Senado.

¿Ayuda a su causa el público y fuerte apoyo de Elisa Carrió a Rafecas? Luego de reírse, el Presidente afirmó, en referencia a Carrió: "Ha dicho cosas horribles de mí". Y sostuvo que su apoyo "no ayuda", porque viene acompañado de la idea de "salvarlo" frente a la embestida de la vicepresidenta que supuestamente quiere ubicar allí a un procurador más cercano al cristinismo.

"No estoy siendo apretado por Cristina de ninguna manera (.) la relación con Cristina está perfecta, podemos tener diferencias como siempre las hemos tenido y las conversamos y punto (.). Ella [por Carrió] intenta crear un escenario y generar dudas, pero en mí no las logra", destacó el Presidente en el final del extenso reportaje.

De paso, afirmó que habló con el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, sobre el proyecto de ley de reforma judicial, demorado en la Cámara baja. "Es incomprensible que no lo traten", afirmó, y criticó la "presión mediática" que define el proyecto "como buscando la impunidad de alguien, y eso no es así", afirmó, en concesión a la visión de la vicepresidenta.

