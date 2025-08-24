El primer candidato libertario en la Ciudad habló de los audios del escándalo y defendió la gestión de Milei

El primer candidato a diputado por La Libertad Avanza en la Ciudad, Alejandro Fargosi, se refirió este domingo por la mañana a la difusión de grabaciones clandestinas —aparentemente editadas— de conversaciones privadas obtenidas de manera ilegal, que involucrarían a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y que revelarían presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La controversia derivó en la salida de Darío Spagnuolo, quien hasta entonces era el titular del organismo.

A través de un mensaje en X, el letrado -expulsado del Colegio de Abogados porteño tras un escándalo relacionado con irregularidades en concursos para jueces federales en 2011- y exconsejero de la Magistratura expresó su desconfianza frente a este tipo de denuncias judiciales en contexto electoral. “Entiendo que si resucita [Arturo] Illia y acusa, sea creíble”, ironizó, en alusión al expresidente radical reconocido por su honestidad.

Para Fargosi, resulta difícil otorgar credibilidad a acusaciones impulsadas por el kirchnerismo en plena campaña. Como ejemplo, enumeró episodios que calificó como “operetas” políticas: las denuncias contra Enrique Olivera por supuestas cuentas en el exterior durante la campaña porteña de 2000; los vínculos atribuidos a Francisco de Narváez con el narcotráfico en 2009; el procesamiento de Mauricio Macri por escuchas ilegales dispuesto por el exjuez Norberto Oyarbide en 2012; y la muerte de Santiago Maldonado durante un operativo de la Gendarmería en 2017.

“Y si algún juez o fiscal se mueve rápido, menos creíble resulta. Más bien, apesta”, sostuvo en relación con la causa en manos del juez federal Sebastián Casanello, que investiga la veracidad de las grabaciones obtenidas de manera ilegal.

El candidato no fue el único en salir a respaldar a la administración Milei. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló el sábado que el Gobierno está “internamente tranquilo” y vinculó el caso con el clima electoral: “Toda esta acción política, desde nuestro punto de vista, tiene obviamente mucho que ver con un período preelectoral. No es difícil atar una cosa con la otra”.

En declaraciones a Radio Mitre, agregó: “Pensamos que la mejor forma de que esto se aclare es que actúe la Justicia. Estamos seguros de que no tenemos nada que ver con el tema que surgió a partir de este audio, que no sabemos cómo apareció, cuándo se hizo ni si está editado. No le tenemos temor a la Justicia porque deben probarse hechos, y creemos que no los hay. Si los hubiera, el responsable tendría que estar preso”.

Francos adelantó que “seguramente” Spagnuolo será citado a declarar: “Tendrá que explicar cuál era el sentido de ese audio, si existía en su teléfono, y si hubo mensajes a Karina Milei, como se dice”. A la vez, señaló: “Por lo que tengo entendido, tanto Karina Milei como ‘Lule’ Menem no tienen contacto con Spagnuolo desde el año pasado, lo que hace raro que exista ese intercambio de WhatsApp”.

El ministro coordinador también defendió a la secretaria general de la Presidencia: “Karina Milei está siendo atacada de manera salvaje e injusta. No tengo ninguna duda de que tanto el Presidente como su hermana son personas absolutamente honestas y no tienen nada que ver con hechos que ni siquiera fueron denunciados formalmente, sino que aparecieron en unos audios cuya autenticidad la Justicia deberá determinar”.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos Nicolás Suárez

Y concluyó: “Quieren destruir la credibilidad de Milei. Así como otros se abrazaban a las cajas fuertes, él no tiene interés en el dinero. Lo que le importa son los temas económicos y el país. No es alguien que piense en amasar una fortuna”.