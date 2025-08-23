Francos insistió en la defensa de Milei y Karina tras el escándalo de los audios de Spagnuolo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a referirse al escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia de Discapacidad (Andis), en los que presuntamente hablaba de pedidos de coimas en su área, en los que se involucra también en la trama a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su principal espada política, el subsecretario de Gestión Institución, Eduardo “Lule” Menem. El funcionario desligó de la cuestión al mandatario y su hermana y aseguró que el Gobierno está “internamente tranquilo” y que se trata de “algo armado”.

“El Gobierno está internamente tranquilo. Toda esta acción política, desde nuestro punto de vista, tiene obviamente mucho que ver con un periodo preelectoral”, señaló el jefe de Gabinete. “No es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que todo esto es algo armado. Por suerte, nosotros pensamos que la mejor forma de que esto se aclare en el sentido que corresponda es que actúe la Justicia”, sostuvo Francos en diálogo con Radio Mitre.

“Nosotros no le tenemos temor a la Justicia porque, en este caso, tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay”, agregó el funcionario.

Y tras ello insistió en la defensa de los Milei: “Yo no tengo ninguna duda de que tanto el Presidente como la hermana del Presidente, Karina, son personas absolutamente honestas y no tienen nada que ver con los hechos que tampoco se han denunciado”.

Francos fue el primer representante del Gobierno en referirse al desplazamiento de Spagnuolo. Este jueves, al salir del evento Council of the Americas, llegó a decir que no ponía “las manos en el fuego” por ninguno de los funcionarios de la administración libertaria, si bien rápidamente luego aclaró que confía tanto en Karina Milei como en “Lule” Menem.

Ayer, en tanto, el jefe de Gabinete reveló en diálogo radial que fue él quien le dijo al primer mandatario que debía desplazar a Spagnuolo de su cargo. Asimismo, pese a que en los audios se menciona que el tema habría llegado a oídos del jefe de Estado tiempo atrás, Francos contó ayer que el propio Milei sostuvo que el exfuncionario nunca le mencionó nada relacionado con el contenido de la grabación.

“Creo que fue anteayer [por el miércoles] cuando salíamos de una reunión con la gente de Río Tinto, la empresa minera con la que estuvimos conversando sobre la inversión que iban a hacer en la Argentina. Yo le comenté al Presidente esto de Spagnuolo y me dijo: ‘A mí jamás me hizo un comentario sobre esto’”, relató Francos.

Noticia en desarrollo