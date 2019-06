El procurador Casal dará explicaciones sobre Stornelli

Responderá preguntas de los legisladores sobre espionaje ilegal

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2019

El procurador general interino, Eduardo Casal, asistirá hoy al Congreso para dar explicaciones a los legisladores sobre su actuación en el caso del fiscal Carlos Stornelli, quien se negó a declarar por quinta vez en la causa sobre una presunta red de espionaje ilegal que lleva adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Casal se presentará desde las 18 ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el diputado oficialista Lucas Incicco.

Stornelli, fiscal de la causa de los cuadernos de la corrupción, fue declarado en rebeldía por Ramos Padilla, quien investiga su supuesto vínculo con el falso abogado Marcelo D'Alessio, acusado de extorsionar a empresarios en su nombre.

Ante la rebeldía del fiscal, el magistrado le pidió a Casal que tome medidas para desaforar a Stornelli y removerlo de su cargo, o bien iniciar un proceso de juicio político en su contra.

Se trata del mismo reclamo que agitan los legisladores del kirchnerismo, indignados con la actuación del fiscal en el caso de los cuadernos de las coimas, por el que están detenidos varios exfuncionarios de la expresidenta Cristina Kirchner.

Stornelli justificó su decisión de no presentarse ante el juzgado de Ramos Padilla con el argumento de que debe proteger la causa de los cuadernos de las coimas, la cual investiga junto al juez federal Claudio Bonadio.

"La inmunidad funcional es para proteger a los fiscales y para proteger las investigaciones. No fui [a declarar] no porque no quiero, sino porque es mi deber no ir y es mi deber explicar la situación ante los órganos superiores míos", argumentó Stornelli en recientes declaraciones al programa televisivo La cornisa.

Según señaló, acordó esta estrategia con su abogado defensor, el doctor Rivas. "Yo debo proteger la investigación [de los cuadernos de las coimas ]. Nosotros sabíamos desde el inicio que estas eran maniobras fraudulentas para voltear la causa y lograr objetivos que pudieran llevar a recusaciones, nulidades o a cuestiones de otro tipo. Era una cuestión absolutamente falsa desde el inicio".

Sumario administrativo

Casal no hizo lugar al pedido de Ramos Padilla de avanzar con el juicio político a Stornelli y optó por solicitar al Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal un nuevo sumario administrativo para evaluar la conducta del fiscal.

El plazo fijado para la entrega de ese informe es de 60 días hábiles: esa será la explicación que el procurador brindará hoy a los legisladores de la comisión bicameral.

En la reunión, el kirchnerismo insistirá en que se cite a la comisión bicameral al propio fiscal Stornelli, pero en principio no contaría con el respaldo suficiente ya que el peronismo no kirchnerista, al igual que el oficialismo, rechazaría el pedido.

Además del caso Stornelli, Casal brindará a los legisladores de la comisión bicameral un informe sobre su gestión en la Procuración General y expondrá también sobre la instrumentación del nuevo sistema acusatorio en Salta y Jujuy.

Será la primera exposición del procurador general ante los legisladores después de casi un año de parálisis de la comisión bicameral.