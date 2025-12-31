“Inocencia fiscal”: en Diputados, los empleados cobraron 700 mil pesos extra, pero se los descontarán

Empleados públicos detectaron en las últimas horas un depósito extra cercano a los $700.000 en sus cuentas sueldo, una acreditación que no correspondía a ningún aumento ni bono autorizado y que, según se confirmó luego, será descontado. El episodio, originado por un error bancario, quedó rápidamente expuesto en redes sociales y abrió una discusión política en plena tensión por el proyecto de inocencia fiscal.

Cuando la situación se volvió pública, el diputado socialista Esteban Paulón lanzó una chicana contra el Gobierno.

“Parece que el @BancoNacion está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de @JMilei, no”, escribió en la red social X.

Esteban Paulón en el Congreso Nacional Manuel Cortina

La publicación generó una catarata de reacciones. Entre las respuestas más replicadas aparecieron comentarios irónicos y críticas directas al Ejecutivo.

Mientras el intercambio crecía en redes, desde el Banco Nación confirmaron que la acreditación se debe a un error técnico en el sistema de cuentas remuneradas. Fuentes de la entidad explicaron a este medio que se produjo un cálculo incorrecto de rendimientos, lo que derivó en el giro de fondos que no correspondían: “Hubo un error técnico y se está subsanando”, indicaron en diálogo con este medio, y aclararon que los equipos se encuentran trabajando, pese a que no hay atención bancaria formal formal, para “normalizar” el movimiento de los fondos.

Banco Nación

El banco advirtió que los pesos acreditados de más serán retirados automáticamente y recomendó a los usuarios no disponer de ese dinero, ya que su uso podría generar inconvenientes posteriores. Según precisaron, el ajuste se realizará en los próximos días y podría reflejarse como un descuento en la acreditación de haberes de la semana entrante.

El episodio también encendió alertas entre los gremios del sector público, muchos de cuyos afiliados cobran a través del Banco Nación. Desde distintas organizaciones comenzaron a circular mensajes internos para prevenir consecuencias económicas para los trabajadores.

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) difundió un comunicado a través de WhatsApp y otras plataformas en el que señaló: “Compañeros/as, ante reportes de acreditaciones inusuales a todos aquellos que cobran sus haberes por el Banco Nación, bajo el concepto ‘REND.PESO’ de fecha 30/12, informamos NO DISPONER DE LOS FONDOS: Todo indica que se trata de un error del BNA”.

Esteban Paulón y Oscar Agost Carreño Soledad Aznarez

El mensaje incluyó una advertencia concreta sobre los riesgos de usar ese dinero: “Al revertirse el movimiento, si el dinero no está en cuenta, se puede generar un descubierto con intereses automáticos contra el/la titular”, y cerró con un pedido explícito a “cuidar el salario”.

Otra organización sindical emitió una comunicación similar, en la que mencionó un depósito adicional identificado como “rendición en pesos” y alertó: “No utilicen los fondos porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan. Avisen y reenvíen este mensaje a todos los sectores para evitar que se use ese dinero”.