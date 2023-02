El regreso a clases está en duda en al menos cinco provincias por los reclamos salariales

escuchar

A pesar del intento de Sergio Massa de acelerar la semana pasada el cierre de la paritaria nacional docente, la Casa Rosada está por ahora lejos de conseguir que el ciclo lectivo 2023 comience sin conflicto por los reclamos salariales a partir de la escalada inflacionaria. Los sindicatos de maestros de por lo menos cinco provincias rechazaron la oferta de sus respectivos gobiernos provinciales y anunciaron medidas de fuerza para la semana próxima, cuando está previsto el inicio de clases en todo el país. El arranque está hoy en duda en Santa Fe, Córdoba, San Juan, Chubut y Salta.

Con la intención de fijar una referencia a las provincias, Massa y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, acordaron hace ocho días con los gremios docentes de alcance nacional una suba de 33,5% en tres cuotas hasta julio y elevar el salario inicial a $130.000 para los maestros con 4 horas o más. En las provincias en conflicto, pero también en aquellas en las que hubo acuerdo, las negociaciones se mantienen porque serían apenas cuatro los distritos que garantizan actualmente el pago mínimo de $130.000, que sirve como piso. Los distritos que cumplirían con el sueldo básico son la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, según confirmaron fuentes sindicales. En tanto, Chubut, Catamarca y La Rioja recurrieron al auxilio del Fondo Compensador para que se pueda completar el salario con fondos nacionales, informaron a LA NACION allegados a Perczyk.

El caso de La Rioja es inusual ya que el gobernador peronista Ricardo Quintela dispuso el aumento por decreto, sin convocar a paritaria. Allí el salario inicial es de $102.000 y tiene “ítems en negro”, según denunció la Unión Docentes Argentinos (UDA), que mantiene una pulseada judicial con el mandatario por la negociación salarial.

“En Santa Fe habrá paro a pesar que es una de las provincias con el sueldo inicial más alto del país, que está en $161.0000. El objetivo es sacar a los maestros de la línea de pobreza, que no haya docentes pobres y que se eleve la inversión”, justificó la conflictividad en algunos distritos Sergio Romero, referente nacional de UDA y secretario de políticas educativas de la CGT.

La ley de financiamiento educativo, sancionada en 2005, fija que el gasto en educación debe alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Según datos del Observatorio Argentinos por la Educación, relevados por chequeado.com, el único año en el que se cumplió ese objetivo fue en 2015, cuando el gasto educativo consolidado por nivel de gobierno (Nación y provincias) en porcentaje del PBI fue del 6,1%. Desde entonces, el envío de fondos cayó y el presupuesto se “subejecutó”, según fuentes sindicales. Romero, en conjunto con la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), reclamaron la semana pasada durante la negociación paritaria que se incremente el porcentaje de inversión de 6 a 8%.

De mantenerse el conflicto salarial en Santa Fe, Córdoba, San Juan, Chubut y Salta, cerca de 1.074.913 alumnos del nivel primario se quedarán sin clases. Representan un 22% de un universo de 4.826.607 alumnos en todo el país.

Córdoba

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) resolvió un paro de 24 horas para el lunes próximo, primer día de clases. La decisión se tomó por unanimidad en una asamblea de delegados departamentales. La medida de fuerza se extiende a las instituciones educativas públicas de gestión estatal y privada, de todos los niveles y modalidades.

El gremio exige que las subas de salarios le ganen a la inflación y que el básico sea de $160.000. Plantea que el Gobierno se demora en acercar una propuesta “concreta”. Desde el Ministerio de Educación indicaron que el diálogo está abierto y que los “sorprendió” la determinación porque están discutiendo un porcentaje de anticipo, para después complementar con actualizaciones de acuerdo al índice de precios.

Santa Fe

Los docentes públicos de Santa Fe, nucleados en el gremio de Amsafe, definieron ayer una medida de fuerza para la semana próxima. El martes se llevó a cabo la segunda reunión paritaria en la que el gobierno de Omar Perotti ofreció un 33,5% de incremento en tres tramos: 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio. La propuesta, en el marco de la paritaria docente, contempla cláusulas de revisión tanto en mayo, como en julio, que se traslada a los jubilados y contiene puntos relacionados con las comisiones de trabajo planteadas por los gremios.

Los referentes de los gremios adelantaron que la cifra se puede mejorar. Un 33,5% es una propuesta que en términos pedagógicos da cuenta de las discusiones que mantuvimos en el ámbito paritario, en el ámbito salarial se puede mejorar. La propuesta nacional implica un porcentaje mayor”, sostuvo Rodrigo Alonso, secretario general de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafé).

San Juan

En San Juan, el gobierno convocó a reunión paritaria a los gremios docentes para el pasado 16 de febrero, pero no hubo propuestas de ninguna de las partes. La postura del gobierno es “que los sueldos le ganen a la inflación, pero teniendo como límite el equilibrio de las cuentas provinciales”, según dijo a LA NACION la ministra de Hacienda, Marisa López.

El segundo encuentro se realizó el jueves 23 de febrero, cuando apareció la primera propuesta del gobierno: 31,1% para marzo, 10% para mayo y revisión en junio. Ahora, la propuesta será bajada a las bases y las partes se verán las caras nuevamente el martes que viene.

No todo transita por los carriles normales. Otra vez apareció el grupo de docentes autoconvocados, que no se sienten representados por ninguna de las cuatro entidades gremiales. El jueves, mientras se realizaba la reunión paritaria, estuvieron manifestándose en las afueras del Centro Cívico, lugar del encuentro entre gobierno y sindicatos. Según dijeron algunos voceros del grupo, no quieren aumento en cuotas y amenazan con no iniciar las clases.

Chubut

En Chubut, cuatro gremios de educación aceptaron un 38% de aumento salarial impulsado por el gobierno provincial. Sin embargo, no iniciará el ciclo lectivo el sindicato de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, que consideró “insuficiente” la propuesta oficial. Se trata de una entidad gremial vinculada a la izquierda, pero con representatividad.

Para los gremios que aceptaron la oferta del gobierno, los aumentos se darán en los meses de marzo (6%), mayo (6%), junio (7%) y agosto (7%); para alcanzar el 38%, como fue acordado con el resto de los gremios de los trabadores estatales.

La propuesta del Gobierno provincial contempla que los aumentos progresivos de los meses mencionadas, se den sobre el básico de enero 2023.

Si se toma en cuenta los ítems de Recursos Materiales y Fonid. Según se informó, un docente ingresante cobrará un sueldo total de $102.440,31 en enero. Mientras que, en septiembre, será de $148.376,59. Un docente con 10 años de antigüedad tendrá un sueldo total de $119.959,96 en enero; y en el mes de septiembre, será de $172.553,69.

Por último, un docente con 20 años de antigüedad percibirá un sueldo total de $144.988,02 en enero; y de $203.638,54 en el mes de septiembre. Cabe destacar, que al igual que los acuerdos con los trabajadores estatales, se plantea una revisión en el mes de julio si la inflación supera el aumento aplicado.

ATECh, en tanto, anunció un paro provincial para el lunes 27 de febrero, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo 2023 en las escuelas de la provincia. “¿Por qué paramos?. El congelamiento salarial de casi dos años durante 2020 y 2021 y la creciente inflación, destruyeron el poder adquisitivo del salario docente. Producto de las políticas provinciales y nacionales, en Chubut tenemos hoy uno de los salarios más bajos del país”, señaló el gremio a través de un comunicado.

Salta

En Salta el conflicto salarial estaría a punto de resolverse con el auxilio de la Nación. El salario inicial es hoy de $120.320 y los gremios exigen para comenzar las clases que se eleve a $130.000, como se estableció en la paritaria nacional. En el Ministerio de Educación confían en que la pulseada se resolverá entre el lunes y martes de la semana próxima y que las clases comenzarán normalmente.

Buenos Aires

El gobierno de Axel Kicillof les ofreció a los docentes un incremento de 40% en tres cuotas por el primer semestre y se diferenció de la pauta salarial de referencia que proyecta Massa, que prevé no superar el 60% anual.

El ofrecimiento de Kicillof fue en tres tramos: 18% de aumento en marzo, 10% en mayo y 12% en julio, para alcanzar un 40% acumulado a julio, con una cláusula de revisión y monitoreo. Entre los gremios fue bien recibida la propuesta y hay un principio de acuerdo, según publicó LA NACION el jueves último.

En 2020, 2021 y 2020 - es decir desde que Axel Kicillof llegó al gobierno- se registraron la menor cantidad de paros docentes de los últimos 10 años. En el gobierno de María Eugenia Vidal hubo hasta 19 días de clases perdidos por paro.

Santiago del Estero

En Santiago del Estero las clases arrancarán, con total normalidad, el próximo miércoles 1 de marzo. Así viene sucediendo en los últimos, ya que los gremios estatales y docentes están alineados con el gobernador Zamora. Recordemos que los primeros días de noviembre del año pasado, el mandatario santiagueño, aliado del kirchnerismo, había anunciado el pago de un bono, para todos los estatales de la provincia, de 200 mil pesos, los cuales fueron pagados entres partes: 60 mil en noviembre, 80 mil en diciembre y 60 mil en enero. En esa misma conferencia anunció que con el sueldo de febrero, el cual se abonará los próximos días, el aumento sería del 95%. En todos los anuncios fueron incluidos los docentes.

Chaco

Las clases en Chaco empezarían con normalidad el 1° de marzo, según lo acordado por el Ministerio de Educación provincial con los gremios, situación que además se viene repitiendo desde hace varios años, sobre todo desde que Jorge Capitanich reasumió el gobierno.

La confirmación se haría este sábado, día previsto para el anuncio final de la pauta salarial para los docentes chaqueños, pauta salarial que se discutió en mesa paritaria durante febrero. En principio, el gobierno garantizaría una cláusula gatillo y un aumento del 10% por encima de la inflación. Además, aseguraría un piso del 70% en el año. La primera recomposición sería del 20% en marzo.

Según el gobierno chaqueño, “por tercer año consecutivo los docentes tienen garantizado un aumento por encima de la inflación”, lo cual tracciona la normalidad del inicio del ciclo lectivo.

Mendoza

En Mendoza, las clases arrancan el lunes sin paro docente aunque con el reclamo salarial de fondo, a la espera de la reapertura de paritarias.

Así lo confirmaron a LA NACION desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), en medio del plenario provincial que se desarrolla este viernes para determinar las medidas de acción a seguir.

“No, paro no habrá este lunes. De todas maneras el año pasado no tuvimos paro en el inicio y para mitad de año construimos el paro y la movilización más grande que hemos visto en muchos años”, dijo a este diario Carina Sedano, titular del gremio. “Entendemos que siempre es un proceso. De igual forma, este inicio nos tendrá movilizados y con muchísima presencia: el primer día de clases marcharemos, también estaremos presentes en todos los actos públicos y en la agenda vendimial”, comentó la dirigente sindical, quien aclaró que sumarán una carpa en la Legislatura y cerrarán esta etapa de lucha con otra movilización en el carrusel vendimial, el sábado 4 de marzo, por las calles del microcentro mendocino.

“La discusión la damos por la paritaria, por el ajuste en OSEP, la obra social, y por la deuda que el gobierno tiene con nosotros desde el 2020″, concluyó la secretaria general del Sute.

Desde el Gobierno Provincial se mostraron confiados en un comienzo de clases con normalidad, relativizaron las acciones que pueda tomar el sindicato y señalaron que, por ahora, no existe una fecha de reapertura de la discusión en la mesa salarial.

Misiones

En Misiones las clases empiezan el 1ro de marzo para todos los niveles (inicial, primario y secundario). Este miercoles el personal docente y no docente comenzo a asisitir a las escuelas y desde ayer se examina a los alumnos con previas.

Formosa

En Formosa las clases comienzan este lunes 27 de febrero.

Tucumán

En Tucumán está todo encaminado para que las clases comiencen el próximo 1° de marzo, tal como estaba previsto. Este mediodía, el gremio mayoritario de los docentes tucumanos, ATEP, aceptó un ofrecimiento salarial del Gobierno provincial que prevé un aumento del 33% hasta julio próximo, a pagarse en tres cuotas: la primera del 17,5% con el sueldo de marzo, un 8% en mayo y otro 8% en julio. La propuesta también contempla el pago de una suma extra no remunerativa de $ 8.000 mensuales y el “blanqueo” del 30% de aumento que se había otorgado el año pasado.

Hugo Brito, secretario general de ATEP, explicó que con el aumento propuesto por Gobierno provincial “un docente que recién inicie su carrera cobrará $168.000 de bolsillo, incluyendo todos los ítems”.

Corrientes

En Corrientes está todo listo para que la inauguración del ciclo lectivo 2023 se lleve a cabo el próximo martes 28 de febrero en la localidad de Santa Lucía, distante 200 kilómetros al Sur de la Capital. El acto inaugural tendrá lugar en el Colegio Secundario “Daisaku Ikeda” a las 9, y se espera la presencia del gobernador Gustavo Valdés. Y si bien la programación es oficial, porque las paritarias aún no cerraron en la provincia, todo hace suponer que habrá acuerdo y que las clases comenzarán con normalidad, como sucede hace años en Corrientes. En ese sentido, y mientras se negociaba con los gremios, Valdés confirmó hoy el pago de 20 mil pesos de ayuda escolar para los hijos e hijas de los estatales, monto que implica un 150% más en relación a la ayuda pagada el año pasado.

Con relación a los gremios dijo que “estamos trabajando y viendo la política salarial, número por número, sabemos que es un año complicado, la inflación no está decreciendo y los planes del gobierno nacional no dan resultados. Estamos viendo cómo hacer, viendo los ingresos en materia de recursos para defender los salarios de todos los trabajadores”.

