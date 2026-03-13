El saludo entre Macri y Kicillof, la interna oficialista y la ausencia de Milei, el saldo político de Expoagro

SAN NICOLÁS.- Este viernes, la edición número 20 de Expoagro finalizó con satisfacción entre sus organizadores por el público que se acercó y los volúmenes de negocios concretados. Pero la muestra agroindustrial tiene siempre una arista complementaria en lo político, que suele dejar tela para cortar, escenas significativas, diálogos reservados y mensajes entre líneas.

En esta ocasión, la ausencia del presidente Javier Milei fue uno de los datos salientes, en medio de una semana que comenzó con un saludo protocolar entre Mauricio Macri y Axel Kicillof, y tuvo como puntos altos la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, raleada en el oficialismo, y el desfile de dirigentes del peronismo en sus distintas expresiones.

El Saludo entre Axel Kicillof y Mauricio Macri en la cena de apertura de Expoagro Expoagro

Macri y Kicillof coincidieron solo en la cena de bienvenida a la exposición, el lunes por la noche, en el Hotel Colonial. Se saludaron, en un gesto que se calificó de “cordial” aunque también fue visto como de “mala onda”, dependiendo del interlocutor. Al día siguiente, en el corte de cintas, Macri fue irónico y dijo que quería “mucho” a Kicillof.

El gobernador bonaerense y su círculo de colaboradores dejaron esta ciudad luego de la cena; Macri pasó la noche y se retiró después de la apertura.

Antes de irse de la exposición, el martes por la mañana, Macri pasó por la torre del autódromo de San Nicolás (predio en el que se realiza Expoagro en los últimos años), punto de encuentro de políticos de distintos signo con los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, intendente y exintendente de San Nicolás respectivamente, referentes de Hechos, espacio político propio que estrenaron en las elecciones de 2025 y con el que prevén volver a competir en 2027 en la provincia de Buenos Aires.

Sebastián Pareja llega a la inauguración de Expoagro junto a Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás

El diputado libertario Sebastian Pareja, referente bonaerense de La Libertad Avanza, estuvo en la cena y en el corte de cintas. En una entrevista con LA NACION, defendió la ofensiva de concejales de su espacio contra las tasas municipales y dijo que espera “que la economía se active para que la gente vea resultados rápidos”.

La primera jornada de la exposición tuvo también la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Otros mandatarios provinciales que se hicieron presentes fueron Sergio Ziliotto (La Pampa) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El primero, con mirada crítica del Gobierno; el segundo, alineado con Milei. La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, también pasó por la muestra. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, fue otro de los visitantes.

La ausencia del Presidente

Desde que Milei es presidente, esta edición fue la primera en la que estuvo ausente. De viaje por Nueva York, Chile y luego España, la semana del Presidente dejó escaso margen para una aparición en la muestra agroindustrial. No obstante, la consulta por una hipotética visita fue una constante en los corrillos del autódromo nicoleño. Como presidente, Milei estuvo en las ediciones de 2024 y 2025, en las que había recibido muestras de apoyo entre el público.

El jueves, cuando recorrió la exposición el ministro del Interior, Diego Santilli, corrió fuerte el rumor de que llegaría acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, versión que rápidamente fue extinguida desde la organización. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, estaba anunciada para ese mismo día, pero su visita se canceló.

Un dirigente que no se pierde ninguna de las últimas ediciones de Expoagro lamentó que “el Gobierno no haya tenido presencia fuerte”.

Además de Santilli, la otra presencia de peso del Gobierno en la exposición fue la de la senadora Patricia Bullrich, que llegó enfocada en centrarse en los temas del campo y evitar polémicas e internas políticas. Con ese fin, se rodeó de senadores libertarios para resaltar aspectos de la reforma laboral aplicables al sector agropecuario. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, fue una presencia permanente.

Victoria Villarruel en la carpa de institucionales de Expoagro Marcelo Manera

La interna del Gobierno emergió con la presencia de Villarruel, dejada de lado por el Presidente en la estructura de La Libertad Avanza. Fuertemente custodiada, recorrió stands de semilleras y asociaciones de agricultores, y aclaró que iba a ser “prescindente de internas políticas”. Sin embargo, ese día estallaban las repercusiones sobre el viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial que fue a Estados Unidos, y la vicepresidenta no se privó de chicanear vía redes sociales a su excompañero de espacio político. En la exposición, prefirió omitir el tema.

Santilli, en cambio, respaldó a Adorni. “Lo banco a muerte”, dijo en su paso por la exposición. Menos efusivo fue Guillermo Francos, exjefe de Gabinete. Al visitar la muestra, prefirió contestar con su propia experiencia a bordo de vuelos presidenciales, sin condenar a su sucesor.

Otro signo de la interna libertaria estuvo dentro de la delegación bullrichista, con la presencia de Diego Valenzuela, frustrado titular de la Agencia de Seguridad Migratoria, “raviol” estatal al que Karina Milei le bajó el pulgar. “Está todo perfecto con ella y con el Presidente”, aseguró.

La pata peronista

El peronismo se acercó a esta ciudad con un contingente de intendentes y otro de legisladores nacionales. En el primero se anotaron varios de los jefes comunales que están alineados con Cristina Kirchner en la interna peronista. Entre ellos, estuvieron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julián Álvarez (Lanús), Gustavo Menéndez (Merlo), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico De Achával (Pilar) y Marisa Fassi (Cañuelas).

En el segundo grupo, se sumaron nombres como los de Eduardo “Wado” de Pedro, Victoria Tolosa Paz, Miguel Pichetto, Guillermo Michel y Germán Martínez, entre muchos otros. Tolosa Paz, Pichetto y Michel escenificaron una posible reconfiguración del tablero peronista. La delegación legislativa excedió al peronismo y tuvo integrantes de diferentes bloques.

Mayra Mendoza recorrió Expoagro con Julián Domíbguez Gentileza

La intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza (actual diputada provincial bonaerense) recorrió la exposición acompañada por el exministro de Agricultura Julián Domínguez. Fue, junto a De Pedro, las dos principales figuras de La Cámpora que participaron de Expoagro. Defendió el cobro de tasas municipales y contestó una pregunta sobre las retenciones, el tributo que marcó un punto de no retorno en la relación entre el kirchnerismo y el sector agropecuario. “No puede haber concentración de riqueza en manos de unos pocos, sino que tiene que haber una redistribución que permita que todos tengan mejores condiciones de vida”, aseveró.

Jugando de locales, los hermanos Passaglia fueron anfitriones de dirigentes políticos de procedencia variada que los visitaron en el tercer piso de la torre del autódromo, con una vista preferencial de buena parte de la exposición. Santiago, intendente de la ciudad, ofreció un discurso en el acto inaugural en el que tomó distancia de La Libertad Avanza y del peronismo. Sus palabras, hicieron trascender fuentes de su entorno, cayeron bien en círculos de la dirigencia industrial.

El intendente de San Nicolás y su hermano (actual diputado provincial) recibieron a Miguel Pichetto y Guillermo Michel, a Joaquín de la Torre, y también a intendentes peronistas. El último día, los visitó Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría (su municipio tuvo stand propio en la exposición, con el objetivo de ofrecer beneficios para que se radiquen empresas) y abrieron un hilo de contacto.

Además, los Passaglia aprovecharon para reunirse con los propios, ya sean concejales o senadores bonaerenses como Marcelo “Chuby” Leguizamón, Emilia Subiza y Natalia Quintana, que conforman el bloque Hechos+UCR Identidad.

Una visita que salió de lo usual fue la de Alejandro “Peluca” Gramajo, el referente del Movimiento Evita que lidera la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Estuvo en la carpa institucional, donde dialogó con algunos de los responsables de Expoagro. Uno de los objetivos de la presencia de la UTEP en la muestra fue plantear una “defensa de la agricultura familiar, tan castigada por la política económica del Gobierno”, indicó a LA NACION una fuente de la UTEP, una organización que tuvo entre sus principales impulsores a Juan Grabois.