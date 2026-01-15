Gustavo Sáenz propuso a dos exfuncionarios para renovar la Corte de Salta y abrió un conflicto con LLA

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, avanzó con un proceso de renovación de la Corte Suprema local y postuló a Martín Ignacio Plaza y Jorge Martín Diez Villa para ocupar dos lugares vacantes en el Máximo Tribunal. Con pasado en la gestión del mandatario peronista, ambos tendrán un rol clave en caso de que Sáenz busque otra vez la relección, una alternativa que ya empezaron a agitar desde el oficialismo local. En La Libertad Avanza (LLA) rechazan las candidaturas y reclaman por la independencia del Poder Judicial.

Sáenz es uno de los gobernadores que se mueven como aliados de Javier Milei en el Congreso. De hecho, logró colocar a Pamela Calletti como representante de la Auditoría General de la Nación (AGN) tras un acuerdo con Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, que desató la furia de Cristian Ritondo (Pro).

La postulación de ambos abogados se oficializó el lunes pasado a través de los decretos 9/2025 y 10/2025 publicados en el Boletín Oficial provincial. Según consigna en ambos textos, Plaza asumiría en reemplazo del juez Ernesto Samsón -cuyo mandato concluyó el pasado 29 de noviembre- y Diez Villa, de Guillermo Catalano, que dejó el tribunal el 3 de diciembre.

Ahora, con su postulación oficializada y conforme lo establecido en la Ley 8311, el Gobierno deberá publicar los antecedentes de ambos candidatos y tanto la ciudadanía como entidades colegiadas y organizaciones de la sociedad civil podrán remitir observaciones o impugnaciones a su nombramiento en un plazo máximo de 15 días hábiles. Luego, se discutirán las designaciones en el Senado, donde el oficialismo pisa fuerte: 22 de 23 legisladores responden a Sáenz.

Gustavo Sáenz celebra el resultado de la última elección provincial de mayo, en la que logró quedarse con 11 de las 12 bancas en juego en el Senado

La banca restante pertenece al Roque Cornejo, legislador por la capital de La Libertad Avanza. Referentes del partido de Javier Milei rechazan la postulación de Plaza y Diez Villa por su cercanía con el gobernador. “Estamos en contra de que funcionarios que han participado de una manera u otra del Ejecutivo o del gobierno provincial, formen parte de un poder independiente como lo debe ser la Corte sobre todo, cabeza del Poder Judicial”, indicó a LA NACION la senadora nacional por Salta Emilia Orozco (LLA).

Sucede que ambos candidatos han integrado la gestión de Sáenz -que ostenta la gobernación desde 2019- en los últimos años. Según consta en el Boletín Oficial de la provincia, el 11 de diciembre de 2023, Plaza fue designado como delegado de la Casa de Salta en la Capital Federal, un cargo por el que percibía -según consigna en el decreto 66/2023- “remuneración de Ministro”. Anteriormente, en agosto de 2022, se había convocado al letrado para que integrase la Comisión para la Modernización del Sistema de Justicia de Salta, una entidad creada para la discusión de modificaciones a los Códigos de Procedimiento de la provincia.

Diez Villa, en tanto, es el actual Defensor General de Salta, cargo para el que fue designado en agosto de 2022, y desde abril de 2023 ejerce también como vicepresidente el Consejo de la Magistratura provincial, el organismo que se encarga de la selección y remoción de magistrados inferiores.

En el partido de Milei también reclaman por la reducción de la Corte, ampliada en dos oportunidades: originalmente contaba con cinco miembros, pero Juan Manuel Urtubey sumó otros dos jueces y Sáenz la terminó de llevar a nueve. “Debe quedar en cinco miembros por una cuestión económica y de funcionamiento más rápido”, sostuvo Orozco.

Y agregó: “Quedó demostrado que tener nueve jueces en la Corte en nada benefició a los salteños, solo sirvió para resguardarse el gobernador de turno con designaciones afines”.

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Emilia Orozco Captura de Video

Los reclamos por la falta de autonomía del Poder Judicial en la provincia cobran especial relevancia ante la posibilidad de que Sáenz decida competir en 2027 por un nuevo mandato al frente de la gobernación. En caso de confirmarse su candidatura, será la Corte local la que deba expedirse sobre su legalidad.

El dirigente peronista llegó por primera vez a la gobernación en 2019 y fue reelecto en 2023 con el 47,51% de los votos. En 2021, durante su primer mandado, impulsó una reforma constitucional que, entre otros cambios, limitó las reelecciones del Ejecutivo provincial.

El texto aprobado establece que el gobernador y vicegobernador “pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente en los citados cargos por un solo período consecutivo”. Anteriormente -a instancias de una reforma previa impulsada en 2003 durante la administración de Juan Carlos Romero- la Constitución habilitaba un máximo de tres mandatos consecutivos.

Como ya cuenta dos mandatos en su haber, según la última enmienda aprobada, Sáenz no estaría habilitado para volver a competir en los comicios de 2027. Hay, sin embargo, distintas interpretaciones respecto de cuándo comienza a regir el nuevo texto y, por tanto, cuál debe ser considerado como primer mandato del peronista.

El gobernador por la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, podría presentarse para un tercer mandato al frente de la provincia en 2027 Captura de Pantalla

Dado que el texto actualizado fue aprobado a mitad de su primera gestión, hay quienes, como el exministro de Justicia, Rodolfo Barra, argumentan que no puede aplicarse una ley retroactivamente y que el mandato actual (2023-2027) debe ser contabilizarse como si fuera el primero. En otros sectores, en cambio, incluyen en el cálculo su primera incursión al frente de la provincia (2019-2013). Es una diferencia de criterio que podría terminar de dirimirse en el Máximo Tribunal.

Dirigentes del oficialismo promueven la candidatura de Sáenz para 2027. “La postura se mantiene firma y seguimos con la misma mirada y la misma tesitura de que el gobernador tiene que encarar un período más”, dijo Marcelo Moisés, jefe comunal de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes de Salta, en diálogo con la prensa local. LA NACION intentó contactar a Sáenz para consultarle sobre la posibilidad de que se presente para un tercer mandato, pero al cierre de esta nota, no había recibido respuesta.