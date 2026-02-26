El Senado aprobó el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica

Con 39 votos afirmativos, 30 negativos y 1 abstención, este jueves el Senado de la Nación aprobó el pliego del exdiputado de Pro -aliado al oficialismo- Fernando Iglesias como embajador en Bruselas, Bélgica. También había sido nombrado por el gobierno de Javier Milei como representante ante la Unión Europea.

Su designación fue defendida por Juan Carlos Pagotto (LLA), presidente de la Comisión de Acuerdos. En un tratamiento casi exprés en el recinto, la oposición votó en contra del pliego y hubo un senador que lo insultó luego de que se le cuestionara su ideología y su trayectoria. “A nuestro entender es un pedante, delirante, soberbio e incapacitado para tener la función. cuando tenés gente así en lugares más importantes, te genera más problemas que otra cosas”, lanzó el senador por Santa Cruz José María Carambia.

Fernando Salino, del bloque Justicialista Federal, objetó la postulación de Iglesias al cuestionar su postura sobre las Malvinas. El puntano leyó citas textuales del libro Cuestión Malvinas, críticas del nacionalismo argentino, escrito por Iglesias, donde desconoce el reclamo histórico de la soberanía Argentina sobre las islas. Salino leyó un pasaje de la página 45 del libro del nominado: “Cualquier idea de soberanía argentina sobre los kelpers se me hace impensable”.

La senadora de Convicción Federal, Carolina Moisés, tampoco avaló su designación. Calificó al candidato de “misógino, violento e ignorante”. Y concluyó: “El Gobierno va a tener problemas con esta designación”.

Finalmente, el oficialismo logró la aprobación, con la abstención de la salteña Flavia Royón.

La propuesta del Gobierno fue publicada a comienzos de enero en el Boletín Oficial a través del Decreto 6/2026, que lleva la firma del canciller Pablo Quirno y del presidente Javier Milei. Allí, el Poder Ejecutivo estableció: “Iglesias reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias para desempeñar esta función con la responsabilidad y el compromiso que la misma exige”.

En Bruselas, participé de diferentes reuniones con eje en el acuerdo Mercosur-Unión Europea y las relaciones bilaterales Argentina-Bélgica. Entre ellas:



-Sesión especial en el @Europarl_EN - @Europarl_ES con los “shadow rapporteur” del acuerdo MS-UE organizada por el… pic.twitter.com/4XowcWIYkT — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 26, 2025

Iglesias había sido propuesto para el cargo en noviembre del año pasado, cuando el gobierno argentino solicitó el plácet para ser diplomático en la Unión Europea. A su vez, el Ejecutivo aclaró en el documento que el gobierno de Bélgica concedió la aprobación al exdiputado para su designación como embajador en el país.

El nuevo embajador ya había tenido un primer contacto con el país europeo en octubre del año pasado, cuando hizo una gira. Iglesias visitó Bruselas, donde participó en distintas reuniones que tuvieron como tema central el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y las relaciones bilaterales entre la Argentina y Bélgica.

Una semana después del decreto, el Gobierno lo designó como representante ante la Unión Europea. En el texto del Boletín Oficial, el Ejecutivo advierte que este nombramiento de Iglesias como diplomático ante la UE no afecta sus funciones como embajador de en Bélgica.

El Decreto 18/2026 justifica la doble designación en un “ahorro genuino del gasto público”. Además, indica que su nombramiento es “esencial” para la continuidad en la representación diplomática y la “adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales”.