Corte total en la 9 de Julio: piqueteros queman gomas y bloquean el paso de los conductores

Organizaciones sociales de izquierda -agrupadas en la Unidad Piquetera (UP)-, que se manifestaban con un corte total del tránsito en el Puente Pueyrredón, extendieron la medida de fuerza hacia la 9 de Julio, a horas de la tarde del martes. En reclamo por un “aumento de los programas sociales y alimentos para los comedores”, se agruparon cerca del Ministerio de Desarrollo Social -a cargo de Victoria Tolosa Paz- y quemaron gomas para impedir el paso de los automovilistas.

Desplegaron también banderas con consignas tales como “Tolosa y Massa = Hambre” y “Basta de usar los alimentos para sus campañas políticas”.

“No me dejan pasar. Todos los días hay algún problema en el centro. No puede ser. No podemos trabajar, vivir acá o incluso pasear. La verdad que no entiendo. Nos tendrían que dejar trabajar”, se quejó una conductora en LN+, que fue desviada por inspectores de tránsito de la ciudad de Buenos Aires.

“Está complicado. Todos los días es así. La 9 de Julio está cada vez más difícil. Hay que tener mucha templanza y calma”, dijo entre risas un taxista.

Caos en Av. 9 de Julio: nueva protesta de la unidad piquetera

Focos de protesta y desvíos

Según detalló BA Tránsito, los focos de protestantes se concentran sobre Av. Santa Fe y Carlos Pelegrini -Pueblos Originarios-, Calzada Circular de Solis y Rivadavia -Discapacidad Unidos-, Av. 9 de Julio, entre Av. San Juan y Moreno -MAR, Polo Obrero, Fte. Popular Darío Santillán, MST, Coordinadora por el cambio social y FDU- e Hipólito Yrigoyen, entre Bolivar y P. Colón -MTD, MTR, FOB-.

La nueva jornada nacional de protesta había sido anunciada el viernes pasado en una rueda de prensa en el Obelisco de la que participaron representantes del Polo Obrero y del Frente de Izquierda (FIT) junto a Mercedes “Mecha” Martínez, de la agrupación Coordinadora de Unidad Barrial Movimiento Teresa Rodríguez (MTR); Mónica Sulle, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST); y Cristina Mena, del MTR, entre otros.

Se desarrollan asimismo protestas similares en el interior de la provincia de Buenos Aires, y en Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

