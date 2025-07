El spot que publicó Sergio Massa tras el anuncio de la nueva alianza del peronismo

Luego de que los dirigentes del Partido Justicialista (PJ) bonaerense decidieran presentar una lista de unidad en la provincia de Buenos Aires en oposición al gobierno de Javier Milei, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, publicó el primer spot de Fuerza Patria, el nombre de la alianza elegido de cara a los comicios provinciales del 7 de septiembre.

Con distintas escenas de militantes y voces en off, el video comienza: “Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es lo que somos cuando nos juntamos. Es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde”.

En un dardo a la gestión de Milei por el ajuste fiscal a las cuentas nacionales y en las transferencias a las provincias, continúa: “Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste pero siguen adelante porque saben que son parte de algo más grande”.

Tras ello, otra voz menciona a los jubilados, uno de los sectores más afectados por las políticas libertarias. “Es la fuerza de los jubilados que dieron su vida entera por esta patria y merecen descansar con dignidad sin que los caguen a palos por reclamar sus jubilaciones”, agrega en tanto sobre del accionar policial en las marchas que protagoniza este sector cada miércoles y que generan repudio en la oposición.

“Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aun así no resignan la ternura aunque el sistema las deje solas. Es la fuerza de los estudiantes y sus docentes que insultados y maltratados siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad, de verdadera libertad. Es la fuerza de los médicos y de los científicos que dedicaron, y siguen dedicando, su vida a cuidar y a descubrir a pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia”, suma el spot sobre tres temas de tensión para la administración libertaria: la universidad pública, el reclamo de los médicos y la ciencia.

Por otro lado, marca: “Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye, porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad y que el futuro no se espera, se gana con inteligencia, valentía y esperanza”. Y cierra: “No es una consigna vacía, es la fuerza de nuestra patria”.

“Unidad, fuerza y coraje para construir una alternativa”, fue el mensaje de Massa en el que compartió el video, que llega luego de que el sábado se llegara a un acuerdo en el PJ para presentar una lista de unidad tras intensas negociaciones entre la organización kirchnerista La Cámpora, que comanda Máximo Kirchner, el Frente Renovador de Massa, y aliados del gobernador bonaerense Axel Kicillof, entre otras organizaciones peronistas.

En ese contexto, Fuerza Patria quedó integrada principalmente por el PJ bonaerense, el Frente Renovador y el Frente Grande, partido liderado por Mario Secco, cercano a Kicillof. Además, se sumaron las fuerzas Patria de los Comunes, Principios y Valores(de Guillermo Moreno),Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Partido de la Victoria, Acción Marplatense e Innovar.

En la previa a este decisión, Kicillof, Massa y Máximo Kirchner mantuvieron intensas reuniones en La Plata para limar asperezas y establecer un reglamento común. Estos encuentros, que se extendieron por tres días consecutivos, culminaron con la inscripción de la alianza en la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

Un aspecto clave de este anuncio es la creación de una junta electoral integrada por un miembro de cada sector, Carlos Bianco, Leonardo Nardini y Rubén Eslaiman. Este triunvirato tiene la responsabilidad de negociar la integración de las listas, con una revisión final de los tres sectores.

El grupo encargado de definir las listas y su integración está conformado por Carlos Bianco y Gabriel Katopodis (por Kicillof), Facundo Tignanelli y Emiliano Santalla (por el kirchnerismo), y Sebastián Galmarini y Rubén Eslaiman (por el massismo).

Hasta el momento, existe un acuerdo que marca que los intendentes con territorio tendrán injerencia en la lista de concejales, y que las cabezas de lista en las ocho secciones electorales serán los candidatos más competitivos.