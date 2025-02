Habló la madre de Milo J tras la suspensión del recital en la exESMA: denunció censura y apuntó al secretario de DDHH

Este jueves habló la madre de Milo J, Aldana Ríos, luego de que la Justicia diera lugar a una cautelar presentada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, para suspender un show del artista que se iba a realizar ayer en la exESMA en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum 166 (Deluxe). La también manager del rapero denunció censura por parte del gobierno de Javier Milei y defendió a las cantantes Lali Espósito y María Becerra, que son focos de reiterados ataques por parte del Presidente.

“Lo que siento es una consternación muy grande. Lo entendimos como una censura a un pibe de 18 años, que es gravísimo para todos, no sólo se lo hicieron a él, es gravísimo para todos”, introdujo Ríos esta mañana en diálogo con Radio Con Vos. Sobre lo sucedido en la tarde de ayer, cuando iba a tener lugar una escucha gratuita para el nuevo álbum, que se lanzó anoche, dijo: “Todos los días previos al show fui al predio de la exESMA, he tenido contacto con Baños, él estaba completamente al tanto, no fue que de repente se instaló un escenario y se enteró de todo esto. Realmente fue pensado [por el Gobierno] para suspenderlo minutos antes de que se abran las puertas.

Tras ello, apuntó contra un operativo policial que se instaló en el predio para suspender la presentación. “Baños enviaba a su seguridad a agarrar de manera muy poco diplomática al sonidista, a trabajadores, llevándolos a la Secretaría de Derechos Humanos para explicarles que había una cautelar, todos movimientos que no son normales. Pero lo más grave fue la amenaza y la extorsión de que si no se suspendía el recital iban a reprimir a los chicos que estaban en la puerta”, denunció Ríos. Y agregó: “Trajeron una cantidad de camiones hidrantes, policías, motos, el despliegue de la Policía Federal que se realizó fue descomunal, eso sí lo paga el Estado, me pareció terrible. El público que estaba esperando afuera eran miles y miles de personas, pero muy tranquilas. Tenían un promedio de 15 años los chicos, no hubo un sólo inconveniente por parte de ellos, no por la intención de la policía”.

Ayer por la tarde, luego de que Milo J informara sobre la cancelación del recital, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, publicó en X que el evento no tenía las autorizaciones necesarias ni medidas de seguridad. “Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley”, justificó.

Según la medida cautelar a la que pudo acceder LA NACION, el Gobierno argumentó que el evento carecía de la autorización correspondiente por “no alinearse” con los objetivos y finalidades de exESMA. “[Es] una medida ilegal, arbitraria y contraria a los fines que justifican la existencia y funcionamiento del espacio público en cuestión”, comentaron.

En ese contexto, la manager del artista aseguró que “de fondo” hay “un gobierno votado democráticamente que tal vez se siente amenazado por ciertos artistas que tienen una llegada muy grande al público joven”. “Quizás en campaña es fácil engañar a la gente o hacerles creer esto de la ‘casta’, de que los derechos humanos no son tales y demás. Una vez que entrás a la exESMA es muy difícil sostener un discurso de que lo que allí sucedió no es real”, insistió, y al tiempo dijo que es hija de una víctima de la dictadura, cuyo cuerpo fue recuperado; ella tenía un año cuando su madre fue secuestrada.

Al ser consultada sobre la decisión del cantante y su equipo de realizar la escucha de 166 (Deluxe) en ese lugar [utilizado durante la última dictadura militar como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio], Ríos sostuvo: “Pero la pregunta es por qué no podría tocar ahí, un lugar donde Milo J iba de chico, siempre se hicieron este tipo de cosas en la promoción de la memoria, la verdad y la justicia, no era un acto político como se está diciendo por ahí . De ninguna manera hacemos política partidaria de nuestra historia, pero acá me parece que lo que tenemos que hablar es el hecho de censura que que ocurrió ayer, es gravísimo no solo para Milo sino para todos los artistas”.

El descargo de Milo J por la suspensión de la pre-escucha en la ex-ESMA

Además, Ríos aseguró que el evento cumplía con los requisitos necesarios. “Estaba todo en regla, teníamos todos los permisos, fuimos toda la semana a la exESMA, simplemente les molestaba. Ojalá blanqueen, ya que todo lo que dicen, lo hacen, no tienen problema, que digan la verdad sobre por qué les molestaba esta presentación de álbum de Milo J, gratuito para la gente, no había ningún cachet para Milo”, indicó.

Y luego siguió: “No se usó plata del Estado, ni siquiera la luz se iba a usar del sitio porque se llevaron grupos electrógenos, baños químicos. Digo esto para cuando dicen ‘con la nuestra’, pero pagaron el operativo de seguridad para reprimir a los chicos en caso de que el recital se lleve adelante. Esa fue la amenaza que recibimos”.

La defensa a Lali Espósito y María Becerra

Por otro lado, Aldana Ríos ahondó en los ataques que reciben las cantantes Lali Espósito y María Becerra por parte de Milei. Los libertarios acusan a la intérprete de “Fanático” de cobrar grandes sumas de dinero por recitales municipales y ahora el Presidente cargó contra “La Nena de Argentina” por apuntar a la administración nacional por los incendios en la Patagonia.

“Yo no quiero referirme al Presidente de manera irrespetuosa porque sobre todas las cosas nosotros tenemos que cuidar nuestras instituciones y nuestro espíritu democrático. Tal vez para él sea una especie de enemigo encuentra en las nuevas generaciones, en quien piensa distinto, pero incluso la cuestión del Lali, que no voy a hablar por ella tampoco, que no tiene un arte donde directamente se empeña contradecir lo que diga el Presidente, sino que son opiniones personales”, dijo Ríos.

Luego, sumó: “Con María Becerra se cansaron de decir barbaridades de esa chica. Me parece terrible el ataque a los artistas. El público les exige que opinen o que no opinen, que le exijan a la política, a los dirigentes de todos los partidos políticos, no a los artistas y a las nuevas generaciones”.

En tanto, retomó el episodio de ayer. “No sólo pone en alerta a todos los artistas, es peligroso, los artistas tienen una historia lamentable de persecución en esta Argentina y que haya este tremendo hecho de censura es muy grave para todos”, cerró.

