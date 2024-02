escuchar

Mientras un sector de la política espera definiciones del Poder Judicial, y en los tribunales aspiran a que el asunto sea saldado en el Congreso, el DNU de Javier Milei está vigente casi en su totalidad. Fue suspendido, a pedido de la CGT y de la CTA, el capítulo del megadecreto que afectaba derechos laborales, y si bien fueron suspendidos en casos individuales los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga, todavía sigue en vigor en general la desregulación de precios en el ámbito de la salud. Hay decenas de demandas relacionadas con otras temáticas incluidas en el DNU que tramitan en la Justicia para buscar su anulación por inconstitucional, pero en ninguna se dictó un fallo que anule la norma en su totalidad.

El DNU fue cuestionado en su totalidad en los tribunales federales en lo contencioso administrativo. Los esfuerzos del Gobierno estuvieron orientados, durante la feria judicial de enero, a que todos los planteos judiciales contra el megadecreto fueran tramitados en ese fuero, especialmente en un proceso colectivo. Si bien el juez Esteban Furnari inscribió el primer amparo presentado contra el DNU en el Registro de Procesos Colectivos, esa decisión fue revertida durante la feria judicial por el juez de feria Enrique Lavié Pico, que desarticuló el proceso colectivo. Como consecuencia de esa decisión todas las demandas contra el DNU siguieron su curso en los tribunales donde fueron presentadas y se activaron decenas de expedientes. En tanto, y en contra de lo que pretendía el Poder Ejecutivo, siguieron su curso en el fuero laboral las demandas contra el capítulo laboral del decreto.

Más allá del fallo que desarticuló el proceso colectivo, el juez Enrique Lavié Pico optó por rechazar los planteos de la Asociación Observatorio del Derecho de la Ciudad -que agrupaba a Hugo “Cachorro” Godoy y a Claudio Lozano- y de la Asociación Gente del Derecho, que conduce el abogado Jorge Rizzo. Los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco confirmaron esa decisión y rechazaron suspender todo el DNU. Los jueces dijeron que no se está ante un “caso judicial” concreto que implique un perjuicio para el Observatorio. Los camaristas no ahondaron en si el DNU era constitucional o no, sino que dijeron que no había una controversia o afectación concreta sobre la que resolver. Y señalaron que “el control encomendado a la Justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere inexorablemente que el requisito de la existencia de un ‘caso’ o ‘controversia judicial’ sea observado rigurosamente para la preservación del principio de división de los poderes”.

Reforma laboral

En el fuero laboral los planteos que más relevancia tuvieron los formularon la CGT, la CTA y La Federación Única de Viajantes de Comercio de la Argentina (FUVA). Las tres entidades gremiales obtuvieron cautelares a su favor. Y el único de los expedientes que tiene resuelto el fondo es el de la CGT: la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo determinó en el marco de ese planteo que el capítulo 4 del DNU es inconstitucional. El argumento de los jueces Héctor Guisado, Mario Fera y Manuel Diez Selva fue que las modificaciones a las leyes laborales que decretó Milei deben ser analizadas y aprobad en el Congreso. El jueves pasado el Poder Ejecutivo presentó, en el marco de esa causa, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Por ahora se mantiene vigente la suspensión del capítulo 4 del megadecreto.

Palco de la CGT. Con Hector Daer, Pablo Moyano y Tati Almeida. Paro Nacional en contra de la Ley Omnibus. Plaza de los Dos Congresos. Hernan Zenteno - La Nacion

Aumentos en las cuotas de las prepagas

El DNU derogó los artículos de la ley de prepagas (26.682), vigente desde hace más de una década, referidos a la regulación de los precios en la actividad y estableció que se deben “liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”, en uno de los artículos que más impugnaciones recibió en la justicia.

Los planteos en torno a los aumentos se multiplicaron en los tribunales en lo civil y comercial pero fueron, en su mayoría, amparos individuales de usuarios que alegaron haber sido damnificados por el DNU y exhibieron razones puntuales. Tuvieron resoluciones favorables que dejaron sin efecto, mediante el dictado de medidas cautelares, los aumentos. No hubo, por el momento, un fallo que suspenda los incrementos de las prepagas en general. Pero sí hay una causa inscripta en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, que es la que lleva adelante la jueza de San Martín, Martina Forns, en la que se discute “si es justo y razonable el aumento en la cuotas aplicado respecto de todos los afiliados de la Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires”, según el fallo al que accedió LA NACION.

Prepagas Shutterstock - Shutterstock

En otro fallo firmado en el partido de San Martín dos semanas atrás, el juez de Mercedes Elpidio Portocarrero de Tezanos Pinto dejó sin efecto los aumentos que cuestionó un jubilado de 78 años cuyos haberes son inferiores a la cuota que fue incrementada por la desregulación. El mismo juez dictó una cautelar que dejó sin efecto los artículos del DNU que permiten que los clubes de fútbol se transformen en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), otra de las tantas temáticas incluidas en el megadecreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei.

Ley de Tierras

También motivó la apertura de causas judiciales la derogación de la Ley de Tierras. En uno de los expedientes, que tramita en la ciudad de La Plata, el juez Ernesto Kreplak derogó durante la feria judicial los artículos del DNU relacionados con esta cuestión ambiental, pero luego su par Alberto Recondo dejó sin efecto esa cautelar. La presentación que dio inicio a la causa la hizo el Centro de Excombatientes Islas Malvinas - La Plata (Cecim), que denunció que el DNU de Milei era nulo e inconstitucional. Cuando retomó la actividad en el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, con competencia civil y comercial, Reconodo dio marcha atrás con la decisión de Kreplak. Dijo que los excombatientes no tenían legitimación para hacer el pedido (en sintonía con lo que había argumentado el Poder Ejecutivo en su respuesta a la demanda) y señalo que no había un “caso”, el mismo principio que aplicó la justicia en lo contencioso administrativo para desestimar presentaciones contra la totalidad del DNU. Sigue vigente la derogación de la Ley de Tierras, ley que limita la compra de propiedades fronterizas por parte de extranjeros.

Jueces de la Corte Suprema de Justicia en la asunción presidencial de Javier Milei

Ante los fallos desfavorables en el fuero laboral el Gobierno siguió el camino para llegar a la Corte Suprema y ya presentó al menos dos recursos extraordinarios. En el máximo tribunal ya hay una demanda presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mediante la cual pretende que sea declarado inconstitucional y dejado sin efecto el mega DNU. Pero los ministros de la Corte ya dejaron trascender que no debe esperarse una pronta definición de su parte y esperan que el Congreso se aboque al tratamiento del DNU y sea allí donde se defina si se aprueba o rechaza el megadecreto.

