El proyecto de ley HR 7123 que busca desmantelar para siempre el ICE en Estados Unidos

Un nuevo proyecto de ley que se presentó en el Congreso de Estados Unidos propone la disolución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La normativa fue elaborada por Shri Thanedar, un legislador nacido en India que forma parte de la Cámara de Representantes por el estado de Michigan. En caso de aprobarse, las tareas de la agencia serían absorbidas por otras áreas.

La ley HR 7123 de EE.UU. busca desmantelar al ICE en EE.UU.

El proyecto se presentó oficialmente el 15 de enero y actualmente transita por los respectivos comités que deben habilitar su tratamiento en la Cámara. Por ese motivo, aún no se conoce el texto oficial ni las implicaciones específicas de la norma.

Un proyecto de ley presentado en Estados Unidos busca terminar con el ICE ICE

Sin embargo, antes de enviarlo al ámbito legislativo, el congresista Thanedar publicó un comunicado de prensa en su sitio web. Allí, dio un resumen de cuáles serían los cambios de la HR 7123 si finalmente se aprueba y las acciones del ICE que lo llevaron a formular esta propuesta.

El legislador aseguró que el proyecto se denomina "Abolish ICE Act“, que se traduce como ”ley para abolir el ICE“. Aunque no hay demasiados detalles sobre el proceso administrativo que llevaría al fin de la agencia, sí se destacan algunas claves:

A partir de la fecha de promulgación, no se podrían utilizar fondos federales para llevar a cabo ninguna de las funciones o responsabilidades delegadas al director del ICE .

para llevar a cabo o responsabilidades delegadas al . Cualquier saldo de fondos no utilizado será rescindido . Los activos y pasivos restantes de la agencia se transferirán al secretario de Seguridad Nacional , cargo que actualmente ocupa Kristi Noem.

. Los activos y pasivos restantes de la agencia , cargo que actualmente ocupa Kristi Noem. Si la ley HR 7123 finalmente obtiene la aprobación, el ICE sería abolido oficialmente 90 días después de la fecha de entrada en vigor.

El proyecto de ley HR 7123 fue presentado por el congresista Shri Thanedar Paul Sancya - AP

Las acciones del ICE que llevaron al congresista a presentar la HR 7123

Además de dar a conocer los efectos que tendría el proyecto de ley, el representante del Congreso de EE.UU. por Michigan también mencionó algunos datos que asegura que lo llevaron a proponer esta normativa:

El comunicado cita a expertos legales y asegura que la misión del ICE podría ser ejecutada de manera más eficiente por otras agencias federales. Según esta visión, los oficiales de la entidad priorizan la agresividad sobre el respeto al debido proceso.

federales. Según esta visión, los oficiales de la entidad priorizan la agresividad sobre el respeto al debido proceso. Thanedar señala que el 70 % de los detenidos en 2025 durante redadas masivas no tenía antecedentes penales .

. La aplicación de tácticas de estilo militar , que por ejemplo incluyeron granadas de estruendo y explosivos en la operación Midway Blitz en Chicago.

, que por ejemplo incluyeron granadas de estruendo y explosivos en la operación Midway Blitz en Chicago. Las muertes de Silverio Villegas Gonzalez, Keith Porter Jr. y Renee Good durante diversas operaciones.

durante diversas operaciones. Los arrestos por error que el ICE llevó a cabo contra ciudadanos estadounidenses. El congresista publicó que fueron 170.

Entre otros hechos, el legislador citó la muerte de Renee Good como uno de los casos para buscar la disolución del ICE Christopher Katsarov - The Canadian Press

Además, Thanedar también remarcó que en 2025 se registraron 32 muertes de migrantes que habían sido detenidos por el ICE y que estaban bajo custodia.

Cuándo se creó el ICE y cuál es su función

De acuerdo con el sitio web oficial de la entidad, el ICE nació en marzo de 2003, a partir de una reorganización que impulsó la Ley de Seguridad Nacional. El cambio en la designación de agencias federales surgió luego del atentado terrorista del 9/11.

Según la propia agencia, "el Congreso le concedió al ICE una combinación única de autoridades civiles y penales para proteger mejor la seguridad nacional y pública".

Si la HR 7123 obtuviera la aprobación legislativa y la firma del presidente Donald Trump, significaría el fin de la agencia luego de 23 años de operación.