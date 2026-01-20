Milei intentará seducir a banqueros e inversores antes de su exposición en el foro de Davos

DAVOS, Suiza – Fueron aceptadas las invitaciones lanzadas por el Foro Económico Mundial (WEF) a los líderes de las grandes empresas para participar en el llamado “Country Strategy Dialogue on Argentina”, que se realizará este miércoles a las 10:15 en Davos.

Entre ellos dirán “presente” los CEO de Saudi Electricity Company, Bridgewater Associates, Grupo Volkswagen, Banco Santander, Grupo DHL, Gap Inc., Edenred, Grupo Mercuria Energy, A.P. Moeller-Maersk, GSMA o Salesforce.

Todos escucharán a Javier Milei y a su comitiva, integrada por Federico Sturzenegger, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno, y su hermana Karina Milei hablar sobre proyecciones y oportunidades en el país. La reunión se realizará a puertas cerradas, sin acceso a la prensa.

El año pasado, en un ejercicio similar, el Presidente había recibido en Davos a un grupo mucho más reducido de empresarios durante un almuerzo que no había incluido a su ministro de Economía, Luis Caputo, quien, después de haber viajado con Milei a Washington, había regresado directamente a Buenos Aires. Esta vez, el interés parecería ser mayor, aun cuando los especialistas europeos no esperan decisiones inmediatas después del éxito obtenido en las elecciones de octubre —interpretado como un signo de estabilidad política por el empresariado internacional— y las oportunidades ofrecidas en el sector de los recursos naturales.

“Iremos a escuchar y tomar nota. Pero por el momento consideramos que la situación social y política no está suficientemente estabilizada como para lanzarnos a grandes aventuras. Pero, en todo caso, Argentina es un mercado extremadamente interesante”, dijo a LA NACION un responsable de uno de los grupos alemanes que participarán en la reunión.

Poco después, el mismo miércoles a las 11.30, el Presidente se reunirá con los CEOs de bancos globales. Entre ellos, hasta este martes al mediodía, habrían confirmado su participación los representantes de Citigroup y entre seis y ocho más. Entre ellos, BBVA, Lord Abbett y Franklin Resources.

El discurso

La intensa jornada continuará con el discurso en directo del Presidente en la gran sala de conferencias de Davos. Intervención abierta al público y transmitida en directo por los servicios del Foro, su alocución, que comenzará a las 15.30 y se extenderá hasta las 16. Será precedida por la presencia de su aliado norteamericano, Donald Trump.

En ambos casos, se espera una condena abierta a los valores promovidos por las instituciones europeas e internacionales, responsables del declive de Occidente. Desde esa óptica, tendrá particular importancia la participación de Milei, el jueves, en la reunión que institucionalizará la llamada “Junta para la Paz”, nuevo invento de Donald Trump para quitar todo protagonismo a la Organización de Naciones Unidas (ONU), substituyéndola por una organización donde él mismo será amo y señor, con derecho a veto, censura, relevo y cesantía sobre decisiones y miembros. Aun cuando estos, en caso de aceptar, deberán abonar 1000 millones de dólares para que su membresía sea aceptada.

Milei expondrá el miércoles en el foro económico de Davos LUDOVIC MARIN - AFP

Fiel a su aliado, Milei probablemente llamará entonces al fin de las organizaciones supranacionales, a quienes acusa de promover un “socialismo disfrazado” y de frenar la libertad individual.

Todo esto, acompañado de sus habituales elogios a Donald Trump como el símbolo de una “nueva edad de oro” para el mundo, legitimando así su propio programa reaccionario en la escena internacional. Será interesante ver cómo el presidente defiende la idea del Consejo por la Paz, la cual, según consta en el reglamento transmitido a los países invitados, deja escasísimo espacio para esa “libertad individual”.