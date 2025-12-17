Qué se sabe de la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

La justicia federal de San Isidro investiga la muerte del soldado en la Quinta de Olivos, ocurrida durante la madrugada del 16 de diciembre. Un joven de 21 años, integrante del Escuadrón Chacabuco, apareció sin vida con un tiro en la cabeza en su puesto de guardia dentro de la Residencia Presidencial. Los investigadores analizan el contenido de una carta encontrada junto al cuerpo.

Los detalles del hallazgo y la cronología del suceso

El hecho ocurrió en la Residencia Presidencial de Olivos, donde el soldado se encontraba de guardia, alrededor de las 5:15 y las 5:30 de la mañana, según informaron fuentes al tanto de lo sucedido. El soldado, que cumplía guardia, dejó de reportarse a sus superiores. Un compañero se acercó para verificar la situación y encontró al joven con un disparo en la cabeza. Encargados de brindar asistencia médica dentro de la quinta se acercaron hasta que llegaron servicios médicos de emergencias externos, quienes constataron el fallecimiento del joven.

Investigan la muerte de un soldado en la Quinta de Olivos LA NACION

Peritos criminalísticos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y detectives de la División Homicidios de la Policía Federal trabajaron, en el día de ayer, en la escena del hecho. La Unidad Búsqueda de Evidencias de la Policía Federal Argentina (PFA), especializado en la recolección, preservación y análisis de indicios que se encuentran en escenas del crimen, también trabajó en la zona.

La línea de investigación: el hallazgo de una carta

El soldado, oriundo de Formosa, escribió una carta dirigida a su familia y a sus “camaradas”, que fue encontrada junto con el cuerpo. Una fuente que participa de la investigación sostuvo a LA NACION: “La carta es un texto para despedirse de su familia y de sus ‘camaradas’ donde explica, palabras más, palabras menos, que tenía problemas económicos”.

El informante sostuvo, además, que las pruebas reunidas hasta el momento refuerzan la hipótesis de que el soldado se quitó la vida. El Gobierno afirmó en un comunicado que “la investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis”. Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por LA NACION indicaron que se habría tratado de un suicidio.

El comunicado oficial del Gobierno tras la muerte del militar en Olivos (X:@Voceria_Ar)

La víctima y la seguridad presidencial

El joven fallecido pertenecía al cuerpo del Escuadrón Chacabuco, una unidad presta servicio en Olivos y que forma parte del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” del Ejército Argentino.

El Presidente Javier Milei estaba en la quinta la noche anterior, cuando el soldado se encontraba en su puesto de trabajo. La identidad del soldado se mantiene en reserva mientras avanza la investigación.

Intervención judicial

Sandra Arroyo Salgado es la jueza encargada de investigar la muerte del soldado en Olivos Ricardo Pristupluk

La causa quedó en manos de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien se presentó en la Quinta durante la mañana, tras el suceso y convocó a detectives de la División Homicidios de la PFA para trabajar en el caso.

El comunicado oficial informa que “por disposición del juzgado federal interviniente”, Arroyo Salgado, “se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho”.

El clima en el lugar era de total hermetismo. Los policías que custodian la quinta dijeron a LA NACION que no darán información sobre lo sucedido ni sobre el operativo, ya que, se trata de un tema muy delicado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.