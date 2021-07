Patricia Bullrich, sobre las municiones enviadas a Bolivia: “Sabina Frederic tiene que responder qué hizo”

En medio de las acusaciones por el envío de material bélico a Bolivia durante la gestión de Mauricio Macri, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó: “Lo que nosotros hicimos fue salvar vidas y a nuestra embajada. Mandamos un Hércules con 12 gendarmes y su equipamiento para la tarea que teníamos que hacer”. Al respecto, en diálogo con Crónica TV, ironizó: “No los podés mandar con una pistola de plástico”.

Además, explicó que este lunes enviará un documento “muy contundente”. Y lanzó: “Nosotros estuvimos en el Gobierno hasta el 10 de diciembre, y los gendarmes volvieron en junio. Entonces, [Sabina] Frederic tiene que responder qué hizo y cómo controló esa misión desde el 10 de diciembre hasta junio que volvieron. Estuvieron mucho más tiempo ellos con esa misión que nosotros. Ella estuvo siete meses, y yo 19 días”.

En línea con esto, Bullrich aclaró que, desde la administración de Macri, no apoyaron una dictadura, sino que lo que hicieron fue “proteger la embajada y a los periodistas que estaban en una situación de riesgo”. De este modo, contó que debieron evacuar a estos trabajadores y a funcionarios. “Hicimos lo que hay que hacer”, sostuvo la referente de Juntos por el Cambio, y volvió a apuntar contra Frederic: “Dice una barbaridad, que estaba mal mandar a los Alacranes, que es el grupo especial de la Gendarmería, y que había que mandar grupos antidisturbios, ¿cómo vas a mandar grupos antidisturbios si no te querés meter en las manifestaciones? Lo que dice es una locura, y una ignorancia total y absoluta”.

En la entrevista, la funcionaria también se refirió a su candidatura, y reconoció: “No quiero ser diputada y encerrarme en el Congreso; quiero recorrer el país con el mensaje del Pro y de Juntos por el Cambio”. Y añadió: “Me siento totalmente liberada. No me para nadie”.

Sumado a esto, la presidenta del Pro sostuvo que “tiene una mirada abierta”, y se diferenció de los que afirman que es “una persona dura”. “Algunas veces soy halcón y a veces, paloma”, dijo entonces. Y reflexionó: “Cuando el país está en una situación límite, todos tenemos que estar en una situación límite. Tenemos que defender lo que creemos, y yo lo defiendo con mucho coraje. Más que dureza, me definiría como una persona con coraje, que puede armar una bisagra en la historia. En los lugares donde he estado, he transformado”. Entonces, destacó que es una funcionaria “que no pasa desapercibida”, y recordó su gestión como ministra de Seguridad: “La Seguridad es un mundo duro, y uno tiene que encarar las cosas con la firmeza que la circunstancia y la realidad argentina plantea”.

