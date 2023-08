escuchar

El triunfo de Javier Milei a nivel nacional en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo representó un cimbronazo sin precedentes al escenario político argentino. Muy lejos de las estimaciones predominantes, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza sacó 30 puntos, restableció el mapa electoral en el país a una configuración de tres tercios y significó fuertes derrotas para Juntos por el Cambio y la fuerza oficialista.

A pesar de la ajustada diferencia que separa a las tres fuerzas predominantes, la sorprendente derrota de Unión por la Patria provocó que varios dirigentes del peronismo reflexionaran acerca de los motivos por los que el electorado se volcó hacia una fuerza externa a la hegemonía de las últimas décadas. Una de figuras peronistas en aportar su opinión fue José Luis Gioja, quien se mostró autocrítico con respecto a la subestimación del malestar social: “La sorpresa de Javier Milei fue muy grande. Esperábamos un 20 por ciento y sacó un 30 por ciento. Quizá nos equivocamos nosotros también porque no entendimos la profundidad de la crisis que se vive”, aseguró el exgobernador de San Juan y actual diputado nacional en declaraciones a AM750.

José Luis Gioja admitió que el oficialismo no habría podido entender "la profundidad de la crisis" de cara a las elecciones primarias Fabián Marelli

“Tal vez la agenda nuestra no es la del trabajador. No son tiempos de echar culpas, sino de profundizar las propuestas”, continuó Gioja, aunque a pesar del resultado desfavorable se mostró optimista para a las elecciones generales de octubre, basado en la buena elección que hizo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. “Coincido con Sergio Massa: este fue el primer tiempo. Quizá hay un segundo tiempo y penales. Por suerte esto ocurrió en las PASO, ahora hay que trabajar mucho y retomar las calles”, dijo.

La introspección también llegó incluso entre actores que salieron victoriosos en sus propias elecciones. Julio Zamora superó a Malena Galmarini en la interna peronista en Tigre, pero se hizo eco de la derrota a nivel nacional. “Fue un poco el vehículo de la gente que no ve en 40 años de democracia alguien que haya satisfecho sus necesidades mínimas. Hay que mirar hacia adentro para ver qué hicimos mal nosotros. La gente votó eso y hay que respetarla”, evaluó, en diálogo con Radio Splendid, mientras que Raúl Jalil, que se alzó victorioso en la gobernación de Catamarca, replicó en la misma línea: “Tenemos que empezar a trabajar desde ahora. En ese sentido hay que acompañar, tener una autocrítica dentro de la casa. Creo que podemos revertir esta elección y que Sergio es la persona más preparada para hacerlo”.

Julio Zamora venció a Malena Galmarini en la interna por la intendencia de Tigre, pero también fue autocrítico con respecto a la derrota de Unión por la Patria Alejandro Guyot

Por otra parte, Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio del gobierno de Cristina Kirchner, fue mucho más directo y lanzó fuertes críticas hacia la gestión de Alberto Fernández: “Veníamos diciendo que este gobierno iba a una catástrofe, que iba a ser peor que el de Macri. El oficialismo es un desorden de ideas que no ayuda para caracterizar ideas de izquierda y de derecha”, consideró quien también fue precandidato presidencial para estas elecciones por Principios y Valores, pero no sacó los votos suficientes para seguir en carrera. “Nunca nos pasó de escuchar un discurso como el de Milei. El actor que ganó sorprende pero no sorprende la tendencia hacia donde ibas”, añadió a Radio Splendid.

Milei se convirtió en las últimas horas en el candidato más votado a nivel nacional en las PASO al obtener 7.116.352 votos. Escrutado el 97,39% de las mesas de todo el país, el libertario alcanzaba el 30,06% de los votos, mientras el segundo y el tercer lugar con diferencias mínimas lo obtenían Juntos por el Cambio (28,27%) y Unión por la Patria (UxP) (27,27%).

En ese marco, la interna de JxC la ganó Patricia Bullrich (4.022.466 votos) frente a Horario Rodríguez Larreta (2.675.563 votos), mientras que en UxP Sergio Massa (5.070.104 votos) se impuso sobre Juan Grabois (1.390.585 votos).

