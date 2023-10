escuchar

Envalentonada contra la cúpula de Unión por la Patria (UP), este miércoles por la mañana la presidenciable de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, dirigió dardos tanto para el presidente Alberto Fernández, como para la vice Cristina Kirchner, y para el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa. Disgustada por cómo los socios de la Casa Rosada administran el día a día y, luego de que ayer el dólar perforara la barrera de los mil pesos, la referente de Pro advirtió por una posible “explosión” de la economía argentina y habló de una situación de “caos total y absoluto”. Pero no fue solo eso. También lo mandó al candidato libertario, Javier Milei, a callarse la boca.

“Cristina Kirchner ha tomado la actitud que ha tomado siempre en momentos difíciles, que es directamente escapar de la realidad y no tomar ninguna responsabilidad respecto al cargo que tiene. Es una conducta reiterada, repetitiva, que ha pasado en crisis políticas y también humanitarias, como la tragedia de Once o Cromañón. Es una actitud de decir: ‘Yo con esto no tengo nada que ver’”, introdujo en Radio Rivadavia la exministra de Seguridad macrista.

“En el caso de Alberto Fernández, es un presidente ausente, que nunca pudo ponerse a la altura de la investidura. Le toca una coyuntura donde tenés un superministro que le vendió soluciones y que hoy es un súper desastre. Es un caos total y absoluto la Argentina, y su objetivo es terminar la presidencia en un escondite. Estamos en el medio de una situación de caos y explosión total y absoluta de la economía argentina, con un momento de fin, y él está en su escondite diciendo: ‘Termino la presidencia, me gano una pensión y pasaré a la historia como el peor presidente o el más estúpido de todos, pero no estaré a cargo de este momento en que la Argentina está al borde de un precipicio’”, continuó con respecto a Fernández y Massa, e insistió con su idea de que el país está cerca de una hiperinflación.

Tras eso, Bullrich consideró que hay una “irresponsabilidad total” de parte de Fernández y Cristina Kirchner, que se suma al “desastre” que hizo Massa por descontrolar los gastos bajo su intención de ser presidente. En contra de la reducción de IVA que aprobó el Congreso esta madrugada, al alegar que el Ejecutivo no detalló qué gastos va a bajar ante ese monto que dejará de ingresar a las arcas públicas, indicó: “Hay un mercado temblando, un ministro de Economía que parece que está solo; pero que en vez de tomar el timón, hunde el barco. Es como si tuviéramos la fórmula presidencial ausente y un ministro que ha decidido incendiar el barco con todos los argentinos adentro”.

Convencida de que el único poder que tiene Massa es el de daño, la referente de Pro tampoco se ahorró críticas para Milei. “El candidato Milei tiene que callarse la boca, no ponerse a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Entra en el juego del Gobierno y en vez de dejarlo mostrando su responsabilidad, le suma una chispa más al fuego que está prendido”, aseguró en relación con las últimas expresiones del líder de La Libertad Avanza (LLA), que recomendó a quienes tengan plazos fijos en pesos pasarse a dólares, justo una semana después de también haber asegurado que un valor más elevado de la moneda extranjera beneficia su plan de dolarización.

Por otra parte, Bullrich aseguró que solo en JxC pueden terminar con los actos corruptos y recordó el escándalo por el lujoso viaje del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, a Marbella con la modelo Sofía Clerici.

“Hay miles de Insaurraldes en el kirchnerismo. Hay que erradicar de raíz esta corrupción y en JxC somos los únicos con capacidad de hacerlo. Le sumo una carrera de austeridad personal total y absoluta”, dijo sobre sí misma y acotó en cuanto al exfuncionario bonaerense: “[El gobernador Axel] Kicillof le debe haber dicho: ‘Metete en un pozo vietnamita hasta el 22 de octubre’”. Lo hizo en relación con las próximas elecciones.

LA NACION