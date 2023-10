Suba del dólar: Marra se desligó del incremento en la moneda y responsabilizó al Gobierno

escuchar

Este martes, cuando el dólar superó la barrera de los $1000, distintos actores de la política y la economía apuntaron contra el candidato presidencial Javier Milei y parte de su equipo por considerar que estaban alentando una corrida bancaria y financiera. “Es responsabilidad del Gobierno lo que pase con el dólar. ¿Te creés que subió porque yo puse un tuit o por lo que dijo Javier de los plazos fijos?”, se defendió el miércoles por la mañana Ramiro Marra, que aspira a la jefatura de gobierno porteña de La Libertad Avanza (LLA).

Tanto Milei como Marra habían coincidido en las últimas horas en que había que sacar los pesos de los plazos fijos. “La función que tengo es la de hablar con el sentido común y hace muchísimos años que vengo diciendo el tema de los pesos y Javier también, no es algo nuevo”, enfatizó Marra en diálogo con radio La Red.

Con tono irónico, prosiguió: “Entonces no hablemos más del tema para no seguir echando leña al fuego. Que ninguno hable. Lo doy vuelta y te digo que el pánico también lo generan los medios de comunicación cuando hablan del dólar blue”.

“¿Querés que te diga lo que dice la gente del kirchnerismo sobre el peso? Todos opinan lo mismo. En algún momento el culpable fue el campo, en otro lo fue la fuerza militar, luego los medios de comunicación, hoy es el espacio opositor”, apuntó el diputado.

Por su parte, el ministro de Economía y candidato a la presidencia por el oficialismo, Sergio Massa, también habló en las últimas horas y lanzó: “Tengo claro quienes se están haciendo los vivos en el mercado de cambios y me voy a ocupar de que vayan en cana aunque me cueste la elección”.

Tras esas declaraciones de Massa, su mujer, Malena Galmarini, retuiteó la noticia y escribió un posteo en el que mencionó y arrobó tanto a Milei como a Marra. “Van a los debates a prometerte una vida mejor y 24 horas después te hacen más pobre”, escribió la titular de Aysa. “¿Te parece bien que haga eso?”, se quejó el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad por LLA.

“Si Carlos Melconian también piensa que hay que meter presos por la suba del dólar entonces lo tiene que hacer con los funcionarios públicos, que son los que emiten dinero. No podemos buscar otro responsable que no sea el Gobierno. ¿A quién van a acusar ahora? ¿No eran los bancos los responsables? Ahora no lo son más”, criticó con dureza Marra.

Marra continuó apuntando al oficialismo por los vaivenes del sistema cambiario y financiero: “¿Los que gobiernan te atendieron el teléfono para hablar de por qué sube el dólar? Preguntales a ellos porque yo no puedo hablar, no te puedo contestar porque si no, me decís que sube el dólar. Es una locura, ¿pero qué querés que diga? ¿Que la gente deje la plata? No lo dice ningún analista económico, ningún consultor”.

Respecto de la fuerte suba del dólar, Marra enfatizó: “No es consecuencia de una declaración. Es consecuencia de una pésima gestión de este gobierno. Que se hagan cargo. Es de una hipocresía enorme que funcionarios me estén acusando por un tuit o por una declaración”.

“Tengo 10 millones de visualizaciones por mes en mi canal de YouTube y siempre digo que el que invierte en plazo fijo es un boludo. Lo dicen varios economistas. El dólar sube porque la gente compra dólares porque se quiere sacar los pesos de encima”, prosiguió Marra y habló de la “hipocresía de este Gobierno”. “Al dólar Qatar le pusieron más restricciones. Eso es una devaluación y nos vienen a decir que es por un tuit”, opinó.

No solo el Gobierno responsabilizó a la oposición y a ciertos sectores por el incremento en el dólar. A través de un comunicado, la banca privada le pidió “racionalidad y responsabilidad” a los candidatos presidenciales en sus declaraciones. Marra dijo que los bancos “tampoco fomentan los plazos fijos, que no sean hipócritas”.

“Si sacan comunicados, que sea contra los verdaderos responsables que es el Gobierno, excepto que tengan miedo porque tienen todos sus plazos fijos contra pasivos remunerados del Banco Central porque los fueron obligando. Nosotros queremos liberarlos para que puedan hacer negocios. No hay créditos en la Argentina porque los bancos le están prestando plata al Gobierno. Están atados de manos. No me puedo hacer cargo de las cagadas que se mandan”, cerró Marra.

