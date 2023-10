escuchar

Aliada clave del ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau -de origen radical pero que abreva en el Frente Renovador-, aumentó presión sobre sus correligionarios de la cúpula de la Unión Cívica Radical (UCR) para que le den apoyo explícito al presidenciable de Unión por la Patria. “No hay que ser neutral, hay que jugársela”, marcó la diputada nacional, en un mensaje directo de cara al balotaje hacia el titular del partido, Gerardo Morales, y a su ladero Martín Lousteau.

Mientras que quienes giran en torno al expresidente Mauricio Macri critican el rol del radicalismo por no respaldar al libertario Javier Milei, al que consideran el candidato “del cambio”, desde la coalición oficial se reiteran intentos por captar ese voto clave para la segunda vuelta del 19 de noviembre. Anoche Massa se mostró con radicales que le son afines, y ya había hecho dos guiños con elogios a Raúl Alfonsín ayer y en Tucumán el domingo.

“No hay que ser neutral, hay que jugársela porque es un momento bisagra en la historia argentina. Y creo que por abajo, sin declaraciones públicas, sin necesidad de las redes, los radicales que creen honrar la memoria y el legado de Alfonsín el 19 de noviembre van a votar a Sergio, como también quienes acompañaron Myriam [Bregman], los socialistas, los independientes, que quieren construir una Argentina del orden, el progreso y la consciencia social”, aseveró Moreau en Radio El Destape.

Sin embargo, no se mostró confiada de que los popes radicales den un gesto asertivo hacia la candidatura del ministro de Economía. “No espero mucho de la conducción actual del radicalismo. Varias veces se le tendría que haber plantado a Macri y no lo hizo”, dijo la presidenta de Diputados, quien también criticó que en el comunicado de la UCR no se mencionó nada de la deuda que el expresidente tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no pasó por el Congreso.

Pese a eso, insistió con que las bases se inclinarán por Massa. “Va a haber muchísimos radicales de a pie, alfonsinistas, militantes y dirigentes no tan conocidos, intendentes, que van a a acompañar la candidatura de Sergio por coherencia histórica y responsabilidad; y segundo porque tienen en claro que la Argentina se tiene que construir, corregir y parar en un marco de racionalidad. No puede caer en el abismo el 11 de diciembre”, indicó.

Por otra parte, cuestionó a la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por expresar que “ojalá explote la economía argentina antes del 19 de noviembre”, fecha en que está fijado el balotaje. “Lo tomo de una persona que está evidentemente plagada de odio, resentida, rencorosa”, afirmó Moreau y siguió: “De una persona que como mínimo, porque todavía tiene que dar muchas explicaciones, financió a grupos a partir de otras personas, o no sé si ella misma, que después fueron parte del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ojalá que podamos confiar en la Justicia y que haga algo”.

Incluso la diputada aseguró que Bullrich “no pudo desarrollar una idea completa” antes de la primera vuelta, en la que quedó afuera de la pulseada por la Casa Rosada. “No planteó una propuesta de campaña, no sabemos qué quería para la Argentina. Lo único que hizo fue ensuciar la campaña personalizando, descalificando todo el tiempo con lo mismo; y después que fue derrotada de manera contundente, porque la sociedad le dijo que no a eso, a las 48 horas se asoció con un candidato que le había dicho ‘asesina tirabombas’. Una cosa que pocas veces vi. Se estaban abrazando en un canal de televisión y el cobarde de [Mauricio] Macri no daba la cara. Pocas veces vi un nivel tan precario de la dirigencia política”, marcó.

