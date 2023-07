Elecciones 2023: instalaron 150 puntos de capacitación para entender cómo votar en la Ciudad de Buenos Aires

escuchar

A menos de dos semanas de las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el Gobierno porteño desplegó 150 puntos de capacitación para el uso de la Boleta Única Electrónica (BUE). La medida fue puesta en marcha para capacitar a los votantes de la ciudad sobre la metodología de votación que será nuevamente implementada el 13 de agosto, que se sumará a la boleta papel que serviría para definir los cargos presidenciables y legislativos a nivel nacional.

El despliegue de 150 puntos de capacitacón de sumó también a un video instructivo y un tutorial, donde se explican los detalles acerca de cómo votar en esta modalidad concurrente.

Las PASO 2023 de la Ciudad de Buenos Aires combinará el tradicional sistema de sobre con el que se elegirá candidato a presidente o presidenta y todas las categorías nacionales, y luego se utilizará la modalidad de boleta electrónica para candidato a jefe de gobierno porteño y el resto de cargos locales.

El reclamo de Jorge Macri

Jorge Macri, precandidato por el PRO manifestó su preocupación acerca de la falta de información y de los problemas que se podrían ocasionar. “A mí me preocupa que a semanas de las elecciones hay muy poca información de cómo hay que votar en la ciudad, me gustaría que mucha gente vote, que lo haga bien, que sea un día festivo de disfrute y no un lío”, protestó.

“Debería estar muy explicado y promovido y educado desde el Instituto de Gestión Electoral, que no depende de mi ministerio. Porque cuando decidí ser candidato dije que esta área no podía depender de mi porque soy candidato”, subrayó el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Vos llegás a la mesa, entregas tu DNI y entrás a un cuarto oscuro, donde vas a votar a presidente, diputado, todas las categorías nacionales”, explicó Macri. “Luego, el ciudadano pone el sobre en la urna y de ahí te vas a votar en la urna electrónica. Recién después de eso te devuelven el documento”, aclaró.

“Lo lógico es que la autoridad de mesa en cuanto votás y salís de la votación presidencial ya deje pasar a otra persona mientras vos vas a la urna electrónica. Eso le debería dar buen ritmo a la votación”, justificó Jorge Macri en referencia a las críticas acerca de la posibilidad de que las elecciones en CABA demoren más de lo habitual.

