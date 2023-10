escuchar

Saludos amables en Diputados, de los que no abundan en Javier Milei cuando está en el recinto. Invitaciones graciosas a integrar “las fuerzas del cielo”. Contactos reservados para iniciar un relacionamiento político. Y la pregunta más amistosa del debate presidencial: “¿Usted aceptaría acompañar nuestras propuestas económicas si eso es para el bien de los argentinos?”.

Los guiños que los máximos referentes de La Libertad Avanza le vienen haciendo al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; al mandatario electo de esa provincia, Martín Llaryora, al candidato a vice de Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, y a otros referentes de ese espacio son cada vez más explícitos. A Schiaretti, como era de esperarse por el electorado que representa, el resto de los candidatos presidenciales lo trató con cordialidad durante el debate presidencial. Pero la pregunta que le hizo Milei en el mano a mano dejo ver la intención que tienen los libertarios de contar, de mínima, con el favor del PJ cordobés para las eventuales reformas que quiera impulsar si llegan a ganar la elección.

Hay otros asuntos que hacen que La Libertad Avanza tenga la mira en el peronismo de la provincia mediterránea y que van desde la fiscalización en los comicios generales, hasta un eventual posicionamiento en un escenario de ballottage, pasando por la posibilidad de un reclutamiento para un eventual gobierno. Todavía no hubo ofrecimientos concretos, pero sí se buscó generar buena sintonía. En ambos espacios reconocen que hay buena predisposición para conversar.

Daniel Passerini ganó la intendencia de Córdoba Capital Sebastián Salguero

“Los cuadros técnicos que hay en Hacemos son todos tipos de primera. Personas como Randazzo o como (el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo) Giordano son muy valiosas. Tienen que estar en el futuro de la Argentina”, dijo a LA NACION un referente de primera línea de La Libertad Avanza. No son pocos en el espacio los que estarían dispuestos a convocarlos en un eventual gobierno, aunque aseguran que Milei no se pronunció al respecto.

“Por ahora son todos castillos en el aire”, soltaron cerca de Randazzo. El exministro de Interior y Transporte ya recibió otros ofrecimientos en los últimos años, pero siempre priorizó sostener una construcción política propia, minoritaria y de corte peronista.

Antes de dejar definitivamente su trabajo en el BID, Guillermo Francos, que tiene el rol de virtual ministro del Interior de Milei, mantuvo un encuentro en Washington con Llaryora, que hizo una gira en los Estados Unidos por organismos de crédito y grupos inversores. Fue solo un encuentro de relacionamiento. Para el mandatario electo de Córdoba, un triunfo de Milei le augura un escenario de mayor protagonismo en la escena nacional, porque se le haría más fácil emerger como un protagonista de la reconstrucción del peronismo para “rescatarlo del kirchnerismo”, como dicen en Córdoba. Un triunfo de Massa, en cambio, haría que su gravitación en el mapa político sea mucho menor.

Atractivo electoral

En Córdoba, Milei -que no tiene un armado político robusto en la provincia- salió primero en las PASO. “Javier consideró un gesto muy respetable que Schiaretti haya sido el primero en decir que LLA había ganado en la categoría nacional”, dijo un importante colaborador libertario.

Más allá de lo que pueda venir después de diciembre, en la inmediatez del proceso electoral el sector de Schiaretti es un árbitro clave para Milei. Primero, por la fiscalización. Según pudo saber LA NACION, LLA tiene (a diferencia de las PASO) un fiscal por escuela para Córdoba y reposará en parte en el sistema de la propia provincia, donde las autoridades de mesa son docentes.

Otro momento clave estará si se da un escenario de ballotage. “¿Un pronunciamiento? Seguramente Javier lo va a buscar, todavía no acordamos nada”, dijeron en LLA. Un importante colaborador del PJ cordobés aseguró: “Nosotros nos declararemos prescindentes”.

Conferencia de prensa de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo en Rosario Marcelo Manera

En Unión por la Patria, no obstante, reconocen que ven muy difícil que un actor como Llaryora pida el voto por Massa. “En un ballottage no pueden pronunciarse porque si lo hacen por Massa, pierden el voto cautivo que tienen en Córdoba; y si lo hacen por Milei, se pierden la posibilidad de convocar al peronismo del resto del país”; reflexionó un colaborador crucial del ministro de Economía en la campaña del interior del país. Y agregó: “Pero no cabe la menor duda de que LLA está haciendo un acercamiento a la dirigencia del PJ de Córdoba. Y que Llaryora dice que prefiere que gane Milei, porque piensa que de esa manera se lo saca de encima a Massa para la Argentina que viene”.

En Santiago del Estero, la buena sintonía se vio frente a cámaras durante el debate y también detrás de escena. A la pregunta de Milei, Schiaretti respondió: “Entendemos que quien gana legítimamente una elección tiene que tener la posibilidad de poner en marcha su programa de gobierno. Lo que nunca vamos a votar es algo que perjudique a Córdoba o al interior de nuestra patria”.

En ese momento, Karina Milei se dio media vuelta en su butaca en la platea y mirando a Diego Bossio (candidato a diputado de Hacemos) le dijo: “Entonces vamos a poder conversar”. Más tarde, los libertarios cenaron en el hotel Hilton con mucha algarabía y canto. En una mesa del restaurante del hotel estaban Randazzo y Bossio comiendo una picada con vino. Desde la mesa de Milei bromearon: “Bienvenidos a las fuerzas del cielo”.