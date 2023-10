escuchar

La tensión en la Unión Cívica Radical (UCR) está en alza para con el expresidente Mauricio Macri ya que consideran que fogoneó el pacto entre Patricia Bullrich y el candidato libertario Javier Milei. Este jueves, el senador Martín Lousteau escaló sus dichos de ayer y aseguró que el exmandatario debería “haberse ido antes” de Juntos por el Cambio (JxC) si su intención era apuntalar al líder de La Libertad Avanza (LLA). Pero no fue solo eso. Mientras lo criticaba por sus últimos movimientos, deslizó que los presiona cuando en el Congreso no votan como él quiere.

El dirigente del radicalismo que el miércoles encabezó junto al titular del partido, Gerardo Morales, la conferencia en la que denostaron a Milei y a Macri, pero expresaron neutralidad de cara a la segunda vuelta -en la que competirá el libertario contra el oficialista Sergio Massa-, retomó sus dichos esta mañana.

Planteó que Milei y Macri se parecen en que ambos “castigan el disenso” y fue ahí que contó lo que supuestamente pasa con el expresidente en el Congreso cuando se discute una ley. “Cuando vos estás en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores y se va a votar algo, si tenés criterio propio de repente te entra un mensaje. Decí que algunos de nosotros decimos ‘a mí no me importa nada que me mande un mensaje, esto es lo que yo pienso’. Yo le contesto. Pero hay otros que se asustan”, reveló Lousteau.

En ese sentido entonces siguió con la comparación entre el dirigente de Pro y el de LLA: “[Ese] no es un buen mecanismo para una Argentina que tiene dificultades para encontrar soluciones, porque si las cosas no son como vos querés y no te salen bien, en lugar de decir ‘che, ¿alguien tiene una visión distinta de por qué no nos están saliendo las cosas como esperábamos?’, te encerrás más. En esas dos cosas se parecen”.

Convencido de que el accionar de Macri de reunirse con Milei sin avisar a todos los socios es “antidemocrático con las reglas del espacio”, Lousteau se quejó de que el expresidente ni siquiera intentó un “debate normal” para ver qué postura tomar como espacio de cara al balotaje. “Se reunió a la noche con Milei, con Patricia Bullrich; no se sabe qué negociaron a pesar de que son parte de una coalición. Y ayer decidieron que se van de Juntos por el Cambio. Ellos decidieron que no están ahí. Si la visión de él era ‘voy a terminar en otro lugar’, tendría que haberlo dicho y se tendría que haber ido antes, porque impidió construir una alternativa mejor. Esa es mi opinión”, sentenció.

Sin parar con sus críticas también sostuvo que Milei es “un farsante, un demagogo extremista de derecha, y una persona peligrosa y desequilibrada” a la que no le escuchó “ninguna idea buena”. Además dijo que “pone en riesgo la convivencia” y reiteró que le dio “vergüenza ajena” la conferencia de Bullrich y quien fue su compañero de fórmula, Luis Petri.

Por último también puso el foco en lo que vaya a hacer el jefe de Gobierno porteño electo, Jorge Macri. “Me gustaría, me parece importante, escuchar a Jorge Macri decir: ‘Con Milei, no’. En la Ciudad siempre ha funcionado de otra manera, con Horacio [Rodríguez Larreta] hemos construido un Juntos por el Cambio muy amplio. Vimos que el nuevo gobierno no quiere funcionar igual, quería volver a lo muy Pro puro, pero sigue siendo Juntos por el Cambio”, marcó y advirtió: “En el momento en que la alianza es con Milei, nosotros no tenemos nada que ver. Así como ayer escuché a otros gobernadores, me gustaría escuchar al jefe de Gobierno [electo] de la Ciudad decir: ‘No, estamos en Juntos por el Cambio’”.

LA NACION