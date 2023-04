Elecciones 2023: Martín Lousteau defendió el sistema de votación elegido por Horacio Rodríguez Larreta y criticó a Mauricio Macri

escuchar

Luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmara su decisión de separar las elecciones nacionales y las de la Ciudad, una batería de enfrentamientos se desató en Juntos por el Cambio. El aspirante al poder Ejecutivo desoyó las críticas del expresidente Mauricio Macri, y las repercusiones se acumulan. El senador radical Martín Lousteau expresó su apoyo al alcalde, y apuntó: “Es inentendible el revuelo que se está generando”.

Martín Lousteau habla sobre la decisión de Larreta y la desilusión de Macri

Tras considerar que “votar de manera separada habilita a que sea mejor el debate”, Lousteau no disimuló su malestar con la cúpula del Pro en una charla con LN+. “Nosotros votamos todas las elecciones, desde De la Rúa en adelante, en un día separado, salvo la última: suspendieron transitoriamente el uso de la boleta única electrónica porque [Mauricio] Macri quería pegar las elecciones por un tema de conveniencia electoral”, apuntó el parlamentario.

“Me parece incomprensible el debate, por eso no hablé antes”, añadió Lousteau, en una entrevista con LN+. “Cómo podemos decir que queremos cambiar el país si no aplicamos las reglas electorales que ya nos dimos por abrumadora mayoría en la Ciudad”, cuestionó.

En este sentido, el senador radical remarcó que durante la presidencia de Mauricio Macri -en 2017-, se presentó en el Congreso el proyecto para llevar la boleta única a nivel nacional. “Lo impidió el kirchnerismo, pero ese era el deseo de JxC”, repasó Lousteau.

Horacio tomó una decisión que cumple con la ley electoral de la Ciudad: defiende las instituciones, la autonomía porteña y aporta transparencia, tranquilidad y facilidad para que los porteños votemos en libertad. https://t.co/wpmbnO7PZk — Martín Lousteau (@GugaLusto) April 10, 2023

Y siguió: “Acá votamos de manera electrónica con boleta única y la defendió [María Eugenia] Vidal, [Mauricio] Macri, [Cristian] Ritondo. El sistema lo defienden todos, entonces a esta altura es llamativo que alguien diga que es una desilusión que se cumpla la ley. Ojalá pasemos rápido esta etapa y empecemos a debatir el país y la ciudad”.

Puntualmente, al aludir a quienes critican la medida por tratarse de una modificación próxima a las elecciones, Lousteau dijo: “En la elección de 2015, en las PASO votamos con papel y en las generales con la boleta única electrónica. Esto de que no hay tiempo, sinceramente, no entiendo cuáles son los argumentos; ¿cómo alguien puede defender la boleta única a nivel nacional, en la provincia protestar porque no se logra y en la Ciudad que la tenemos, no usarla?”.

“¿Por qué se puede estar desilusionando el expresidente? ¿Por usar la Boleta Única que promovió él? ¿Por que el jefe de Gobierno actúa de acuerdo al código electoral? ¿Por que se establecen reglas de juego donde todos los candidatos pueden presentar sus propuestas y los porteños decidir? No sé cuál es la desilusión, me llama la atención la expresión. A menos que diga que le llame la atención que las reglas sean trasparentes, que las reglas sean equitativas, que prefiere sesgar las reglas para su candidato ”, cruzó Lousteau a Macri, y agregó: “Sino no hay motivo para la desilusión, es incomprensible”.

La decisión de Larreta

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que en la ciudad de Buenos Aires se elegirá el mismo día, pero por separado, a presidente y a jefe de Gobierno.

La decisión de Larreta, que había trascendido ayer, generó un fuerte cuestionamiento de Macri y de gran parte de la dirigencia de Pro. “No creo que Horacio haga eso”, había dicho ayer el expresidente, que le advirtió a Larreta, en un duro hilo de Twitter, que esta reforma implicaría no solo más gastos, sino también un incordio para los porteños que vayan a votar. Hoy, Macri tuiteó: “Qué profunda desilusión”.

Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión. https://t.co/qC1PhbXK8o — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 10, 2023

“A mí, como jefe de Gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la Ciudad. Y hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales”, anunció Larreta. Pero advirtió: “Lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del Pro que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional”. Esto implica que el sistema de votación será diferente del nacional y los candidatos a jefe de gobierno no irán pegados a los candidatos a presidente.

Según Larreta, la separación de las dos elecciones “permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la Ciudad”.

Morales también avaló la decisión de Larreta

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical que preside Gerardo Morales avaló la decisión de Horacio Rodríguez Larreta. En un comunicado institucional, el Comité informó que saluda “la decisión tomada por la Ciudad de Buenos Aires de cumplir con su legislación y convocar a una elección concurrente con un instrumento moderno, transparente y eficiente como la Boleta Única”.

“Tanto desde nuestro partido como desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio siempre hemos promovido la transparencia electoral para dotar a los ciudadanos de las mejores herramientas para la emisión del voto”, explicaron desde el Comité.

“Así, lo hemos hecho en el Congreso de la Nación donde encontramos las trabas que la mayoría kirchnerista nos puso y que evitaron que los argentinos voten en las elecciones nacionales con Boleta Única”, precisaron.

“Este año hemos visto en muchas provincias gobernadas por el PJ cambios en las reglas de elección: eliminación de las PASO, implementación de ley de lemas y manipulación de los calendarios electorales”, añadieron.

Para el Comité, el cumplimiento de la Ley y de las reglas electorales “en los distritos en los que gobernamos” es la mejor manera de mostrarle al país “el camino del cambio y la transformación que propone Juntos por el Cambio”.

LA NACION