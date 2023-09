escuchar

En medio de la campaña electoral, el candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, de 68 años, se casó anoche por civil con su pareja Karina Spalla, de 55. Así lo confirmaron a LA NACION allegados al dirigente, y acotaron: “Fue algo muy familiar y de amigos. Terminó temprano” . Ambos conviven en el barrio porteño de Caballito.

En tanto, la fiesta se hizo en Pilar y hubo material de la celebración que subieron los invitados en redes sociales. Entre ellos, se los vio al postulante capitalino Jorge Macri junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña, como así también al excompetidor de Grindetti en la interna de la provincia de Buenos Aires Joaquín de la Torre y a funcionarios de Lanús. Asimismo, fuentes cercanas a la presidenciable de Pro, Patricia Bullrich, contaron a este medio que tenía pensado participar del festejo.

La novia, Karina Spalla

La novia, que llevó un vestido blanco con lentejuelas, también es integrante del partido que nació en la Capital. En este momento es directora del Instituto de Formación Política y Gestión Pública, que depende del Ministerio de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y antes fue legisladora porteña.

Después de la ceremonia al aire libre hubo una fiesta. En un momento de la noche, la cantante Patricia Sosa dio un show; y en videos de Instagram se los vio además a los novios bailar abrazados al compás del tema italiano Felicità, en medio de una pista metalizada que contrastaba con la decoración negra y debajo de una decena de bolas de espejos.

María Belén Ludueña y Jorge Macri fueron a la boda

Cuando se impuso en la interna cambiemita y derrotó a Diego Santilli, Spalla le dedicó un emotivo posteo a Grindetti. “La pucha que valen la pena tus decisiones. Esta campaña empezó como una aventura cuando me dijiste: ‘Ahora soy yo, el que voy a ser gobernador’. Me dio vértigo, pero no me moví un centímetro ni descuidé un detalle para andar este camino. ¡Y seguimos y allá vamos! Orgullosa de vos y de tu triunfo, que también es el triunfo de muchos”, aseveró la mujer, un día después de las PASO.

“Dicen que es un lío mezclar la familia y el trabajo, más en una campaña política. Yo creo que tienen razón, pero no somos convencionales. Somos tan distintos y te amo tanto, tanto, que solo agradezco nuestras historias juntos”, cerró en ese entonces.

Videos de la fiesta

Los videos del casamiento de Néstor Grindetti y Karina Spalla

