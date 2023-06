Elecciones 2023: Patricia Bullrich cruzó fuerte a Larreta por su intención de sumar a Schiaretti

escuchar

La precandidata a presidente por Pro Patricia Bullrich volvió a referirse a la intención de su contrincante en las primarias de agosto, Horacio Rodríguez Larreta, de incorporar al cordobés Juan Schiaretti al espacio de Juntos por el Cambio y profundizó aún más la interna al mostrarse dura con su rival y acusarlo de querer cambiar las reglas de juego a último momento porque entiende que perderá ante ella en un mano a mano.

“¿Querés llevarte la pelota porque pensás que no ganás la elección? No vale”, dijo la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri en diálogo con radio Continental. Asimismo, ante un posible escenario de ruptura del bloque por estas diferencias, apuntó directo al jefe capitalino: “La ruptura depende nada más que de Larreta; Larreta sabe que tiene ir a la cancha y no inventar meter a Schiaretti. Jugá limpio, con las cartas limpias, no vale tratar de jugar al rugby si es fútbol”.

“No vamos a romper nunca, vamos a competir”, enfatizó Bullrich y comparó que “son [Sergio] Massa en la lógica de cómo se hacen los cambios”. La referente de Pro cree que este tipo de decisiones “debilita el espacio”.

Para Bullrich, la reunión de ayer “no tiene ningún tipo de validez de nada”. “El problema acá es si se abre una puerta que después no sabemos donde termina”, agregó la dirigente de la oposición y dijo que [José Luis] Espert está en medio, “pero no es trascendente en el debate”.

