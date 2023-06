Larreta dijo que no va a cambiar por las diferencias con Macri y le respondió a Bullrich por Massa

escuchar

En un momento de máxima fricción en Pro, el presidenciable de ese espacio Horacio Rodríguez Larreta les habló hoy a sus compañeros de espacio: quien fue su jefe político, el exmandatario Mauricio Macri; y la otra candidata a la Casa Rosada, Patricia Bullrich. Pese a que ratificó la unidad de Juntos por el Cambio (JxC) y dijo que no quería confrontar con sus socios, aunque a él sí lo critiquen, el titular del Ejecutivo porteño fue enfático en que no cambiará su posicionamiento con respecto a incorporar al cordobés Juan Schiaretti porque Macri no esté de acuerdo. En tanto, negó tener una amistad con el ministro de Economía, Sergio Massa, algo que le había endilgado la antes ministra de Seguridad.

Tras insistir con que el pacto que quiere sellar con el gobernador de Córdoba no tiene que ver con posicionarse mejor para las PASO, sino con su vocación de sumar -que dijo tener desde siempre-, Rodríguez Larreta pidió “grandeza” y “pensar más amplio” a sus laderos.

“Tengo mis convicciones y no van a cambiar porque en algunas difieran de lo que piensa Mauricio Macri”, aseguró sin embargo el alcalde porteño en Radio La Red, después de que el expresidente fuera duro contra él ayer, cuando sostuvo que no entiende sus decisiones y le pidió parar con la idea de ampliar la coalición justo antes de las elecciones en la provincia gobernada por el peronismo local.

En tanto, Rodríguez Larreta evitó confrontar directamente con Macri, quien incluso planteó ayer que el jefe de Gobierno incurrió en una “tremenda falta de respeto” a los electores cordobeses, pero sí deslizó una respuesta. “Jamás me han escuchado criticar a alguien, aunque a mí sí me lo hagan. No es ojo por ojo, diente por diente. Lo respeto a Mauricio, trabajé 23 años con él, podemos tener diferencias en un tema. Creo que hay que sumar, ha sido la actitud de él también cuando se sumó Miguel Pichetto como su vice. No sé si lo quiso sumar, pero siempre ha tenido palabras de elogio con Schiaretti”, indicó el presidenciable.

Así, remarcó su intención de incorporar al referente cordobés y generar una mayoría amplia para que avancen las reformas en el Congreso. En ese sentido, minimizó los dichos del gobernador ayer, quien dijo que “no va a pertenecer” a Juntos por el Cambio, y consideró que la unión debe darse igual. “Él habla de un frente más amplio, creo que hay que sumarse. La figura jurídica no es lo más importante, sino estar juntos para ganarle al kirchnerismo”, planteó Rodríguez Larreta, cuando el 14 de junio se deberán presentar las alianzas.

En medio de la incertidumbre sobre qué ocurrirá también con la incorporación del diputado nacional José Luis Espert a Juntos por el Cambio, y luego de que anoche se reunieran en Pro y definieran que Federico Angelini y Eduardo Macchiavelli harán el seguimiento de esta situación, el jefe de Gobierno insistió con que si el liberal se incorpora, deberá ser el mismo economista quien defina en qué puesto quiere participar.

“No depende de donde yo quiero que vaya el señor Espert. Una vez que lo incorporamos, él decidirá. La gente no va a las candidaturas porque yo quiero que vaya. Es valioso, suma, que se incorpore y decidirá él. No le puedo decir: ‘Sumate, pero...’”, planteó Rodríguez Larreta, que así volvió a contrastar con el ala bullrichista, donde se oponen a que el liberal se sume como candidato a presidente porque entienden que esa es una maniobra de su contrincante para quitarle votos a Bullrich en la interna de Pro.

